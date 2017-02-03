زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

غزة/PNN-أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم الأربعاء نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقال شهود إن زوارق الاحتلال فتحت النار بشكل عشوائي ومتقطع باتجاه عدد من مراكب الصيادين في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع أية إصابات.

وقالت المصادر بأن الزوارق ما زالات تلاحق أحد المراكب الفلسطينية.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و”إسرائيل” برعايةٍ مصرية صيف العام الماضي.