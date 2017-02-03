الشخصيات المستقلة تحمل حماس السيطرة على التجمع بغزة

غزة/PNN/حمل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء القيادة والسكرتاريا وأعضاء التجمع في قطاع غزة والضفة الغربية ودول الشتات حمل حركة حماس السيطرة علي التجمع في قطاع غزة .

واكد التجمع في بيان له تلقت ال PNN نسخة منه بأن ما يسمى المؤتمر العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في مدينة غزة و المزمع عقده بتاريخ 2017/2/4 لا يمثل التجمع أو قيادته أو أعضائه في شيء وكل ما ينتج عنه من قرارات هي باطلة ولاغية.

واضاف تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية ان هذه المؤامرات مكشوفة لشعبنا العظيم برجالاته وقياداته وعشائره و عائلاته، ولا يمكن لأحد القفز على إنجازات التجمع التي سجلها التاريخ من خلال مسيرة 11 عاماً من النضال السياسي والعمل الاجتماعي والدبلوماسي محلياً وعربياً ودولياً، بشهادة القاصي والداني.

وشدد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في مصر اننا حفرنا تاريخنا بالجهود المخلصة والوطنية الصادقة، وقد أعدنا إحياء تمثيل المستقلين والنهوض بحركتهم منذ القائد المرحوم احمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا ينكر هذا إلا من لا يعترف بالحق أو لا يعرفه.

ونوه تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في السعودية انه تم في وقت سابق اتخاذ الاجراء القانوني الداخلي بحق بعض الأشخاص المفصولين، حسب النظام الداخلي للتجمع والذي ينص في البند السادس من المادة الخامسة عشر على الفصل الفوري والمباشر لأي عضو يثبت بحقه ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو العمل ضد مباديء التجمع كالخروج عن الإجماع أو الإساءة للتجمع وممثليه عن سبق إصرار بهدف الإضرار بالتجمع وأعضائه. وذلك للأضرار الجسيمة التي تسببوا بها بمحاولتهم زرع الفتنة بين بعض الفصائل بهدف تحويل وجهة التجمع لمصالح شخصية ومالية بغيضة.

وأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في كندا على العمل بشكل مستقل لصالح الدين والقضية دون تبعية، وتطلب من الزملاء أعضاء التجمع الالتزام بالنظام الداخلي و متابعة ما يصدر عن قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات من قرارات، دون غيرها من المسميات والتشكيلات المشبوهة والهلامية للأعضاء المفصولين و المطرودين.

وطالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الامارات عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخصوصاً في قطاع غزة من الوقوع ضحية للتضليل أو الابتزاز أو الاحتيال، ولا نتحمل أية مسئولية عن الوقوع ضحية لهؤلاء المدعين من الذين ينتحلون اسم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ويتقاضون أموالاً بشكل غير مشروع وغير قانوني لمصالحهم الخاصة.

وحذر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في اوروبا هؤلاء المنتحلين لصفة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ومن يقف ورائهم من العبث، ونقول لهم إن التجمع عصي على الانكسار، وبأن ادعاءكم بعمل مؤتمر عام لمحاولة سرقة جهود التجمع واسمه وتاريخه، ونضالاته السياسية والدبلوماسية. لن تحقق لكم مجداً ومكاسباً سريعة كما تتوقعون وتحلمون، ولن يضيف إلى سيركم الذاتية سوى التزوير كما أنه من غير الحكمة أن يتم تزييف الحقائق الساطعة بالادعاء كذباً أن هذا هو المؤتمر الأول للمستقلين بعد 11 عاماً من التأسيس والانطلاقة. إن جهلكم العميق بالتجمع وشخصياته وتاريخه لا يعني تغيير الحقيقة. إذا كان نهج التجمع يغريكم فحاولوا ان تسيروا على خطانا ولكن لا تحاولوا سرقة إنجازات غيركم.

وأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الاردن لجماهير شعبنا العظيم أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات سيبقى على العهد والوفاء، ولن نتخاذل، ولن نتبع لأجندات حزبية أو فئوية ضيقة، ولن يشترينا المال السياسي، ولن نحيد قيد أنملة عن دربنا ومبادئنا القائمة على الاستقلالية منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وليس التبعية وتحقيق المصالح الضيقة لحزب.

واطلع تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة اخواننا في القوى والفصائل بأن ما يحدث هو انتهاك للحريات ومقوض للجهود الوطنية، وأن هذا الأسلوب مرفوض ولا يدعم أسس الشراكة الوطنية والسياسية، وإنما يدعم الاستقواء والاستحواذ والاحتواء. ونؤكد بأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل على الساحة الفلسطينية وتدعم الحق حيثما وجد، ولن نكون صليباً أحمراً وسنبقى دعاة وحدة وطنية لمحاربة الإنقسام والفساد.