يديعوت احرونوت:تفاصيل مثيرة حول منفذ عمليات إطلاق النار بحيفا

حيفا/PNN – بعد أيام من تقديم لائحة اتهام بحق الأسير محمد شناوي لتنفيذه 3 عمليات إطلاق نار بحيفا بداية شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، كشفت صحيفة عبري تفاصيل مثيرة حول المنفذ وتصرفه يوم تنفيذه للعمليات.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الشناوي قوله خلال التحقيق معه إن كره اليهود من كل قلبه منذ سنين، وإنه كان لابد من انفجار هذه الكراهية في يوم ما على شكل عمليات انتقامية، معترفًا بقيامه إبان حرب لبنان الثانية عام 2006 بحرق مركبات تعود ليهود بحيفا.

ووصف الشناوي ببرودة أعصاب تفاصيل عملياته بحيفا، قائلاً إنه ذهب بداية إلى شارع “الاستقلال” وتناول الحمص من مطعم “أم شاكر”، وخرج من المطعم بعدها مترجلاً، وشاهد يهوديًا متدينًا، فاستل سلاحه من نوع “كارلو” من داخل حقيبة كان يحملها وأصابه ب 4 طلقات أو 6 وسمعه وهو يصرخ.

وقال إن السلاح الذي كان يحمله يطلق كل 3 طلقات بشكل أوتوماتيكي، وبعدها انسحب إلى شمال المدينة عبر سيارة أجرة، وشك به سائق المركبة بسبب رائحة إطلاق النار، وعندها نزل من المركبة وتصادف مع شرطي وتملص منه، والتقى بعدها بيهودي “سمين” يلبس قبعة فأطلق النار عليه بثلاث طلقات.

وفيما بعد ألقى الحقيبة قرب إحدى الشجيرات، فيما ساعده صديقان على الهرب على مدار عدة أيام، قبل أن يسلم نفسه للشرطة، وذلك بعد محاصرة حي الخالصة الذي يعيش فيه.

وسمحت الرقابة الإسرائيلية الاثنين الماضي بنشر تفاصيل اعتقال الشاب شناوي من سكان حي الخالصة في مدينة حيفا المحتلة، وذلك بعد تنفيذه لـ 3 عمليات إطلاق نار بالمدينة، ما تسبب بمقتل إسرائيلي وجرح آخر.