الاحتلال يحكم على مجد عويضة بـ(9) سنوات

الداخل المحتل/PNN – حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم أمس الخميس، على مهندس الحاسوب الفلسطيني مجد عويضة (23 عاما) من قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، وذلك بتهمة ‘ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة’ ضد دولة الاحتلال.

وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، فإن عويضة طور برنامجا لمتابعة الصور التي تلتقطها الكاميرات في الشوارع الإسرائيلية، لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

كما أنتج عويضة وسائل لمتابعة واختراق أنظمة بث الصور التي تبثها الطائرات الإسرائيلية المسيّرة (طائرات بدون طيار) من سماء غزة إلى قوات الأمن الإسرائيلية. وتبين أن الطائرة المسيرة التي تمكن من جمع معلومات بشأنها كانت تجمع معلومات استخبارية عن عناصر المقاومة الفلسطينية الناشطين في مجال إطلاق النار وتخزين الصواريخ في غزة.

وكان قد اعتقل عويضة في 23 شباط/فبراير من العام الماضي بينما كان في طريقه للقاء ‘مواهب فلسطينية صغيرة’ كانوا مرشحين لبرنامج ‘عرب آيدول’، بحكم منصبه كـ’رئيس لنادي المواهب الفلسطينية’. وفي آذار/مارس من العام 2016 قدمت لائحة تهام ضده.

وطلب منه أيضا العمل على تطوير برنامج حاسوب يمكن بواسطته مشاهدة صور كاميرات الشوارع في إسرائيل. وتمكن من الوصول إلى برامج تابعة للشرطة الإسرائيلية مرتبطة بكاميرات الشوارع ببث مباشر، واستخدم برنامج ‘Website Hacking’، وطور برنامجا يعرض كل ما تبثه الكاميرات ببث مباشر على شاشة حاسوب، ويسمح بتسجيل البث.

وأفاد مركز “الأسرى للدراسات” في بيان له اليوم، إن الاحتلال اعتقل المهندس الفلسطيني؛ وهو من سكان “حي الرمال” في مدينة غزة، في 23 شباط/ فبراير 2016، أثناء محاولته الوصول للضفة الغربية عبر معبر “بيت حانون- إيرز” (شمالي القطاع).

وأشار إلى أن المعتقل عويضة كان في طريقه للمشاركة بمؤتمر لـ “المواهب”؛ قبل أن يتم اعتقاله من قبل الاحتلال.

وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية، في حينه، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي “شاباك” تمكنت مؤخرًا من اعتقال “خبير سايبر” فلسطيني من سكان غزة على معبر بيت حانون “إيرز” أثناء ذهابه للمشاركة في برنامج مواهب في الخارج.

واتهمت الشاب مجد عويضة؛ وهو مهندس كهرباء، بأنه تمكن من اختراق نظام الطائرات بدون طيار التابع لجيش الاحتلال، ومكّن أعضاء حركة “الجهاد الإسلامي” من مشاهدة العمليات التي يجريها الجيش، واخترق شبكة الكاميرات المنشورة على السياج الفاصل مع قطاع غزة من خلال تطويره برنامج خاص بذلك.

ووجهت سلطات الاحتلال للأسير عويضة تهم؛ التجسس، والاتصال بعميل خارجي، وممارسة نشاط داخل تنظيم غير قانوني، بالإضافة إلى نقل معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة وتهم أخرى.

وتدعي سلطات الاحتلال أن عويضة انضم عام 2011 إلى حركة “الجهاد الإسلامي” وفي البداية عمل مقدما ومهندسًا للصوت في “إذاعة الاتحاد الطلابي” التابعة للحركة.