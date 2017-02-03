نادي الأسير: الجريح أحمد عيسى حُراً وسيمكث في مستشفى “العفولة ” حتى إتمام العلاج

رام الله/PNN – قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، رياض العارضة اليوم الجمعة، أن القاصر الجريح أحمد عيسى (17 عاماً)، من محافظة جنين، أصبح حُراً، بعد قرار أُستصدر بالأمس يقضي بالإفراج عنه، بكفالة مالية بقيمة (5000) شيقل، إضافة إلى مرور المدة المتاحة لنيابة الاحتلال بتقديم استئناف على القرار.

هذا وأجرى المحامي العارضة صباحاً، زيارة للجريح عيسى في مستشفى “العفولة” حيث سيمكث هناك للعلاج من الإصابات البليغة التي أُصيب بها، بعد تعرضه للدهس من قبل جيب عسكري للاحتلال في الثالث من كانون الثاني / يناير المنصرم، وسيخضع لعملية جراحية كمرحلة ثانية من العلاج لساقه ليسرى، بعد أن خضع سابقاً لعملية جراحية استمرت تسع ساعات، كما وزار المحامي الجريح شريف خنفر الذي بترت ساقه اليمنى في الحادث نفسه.