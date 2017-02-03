محمد اشتية: بيان البيت الابيض خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ونطالب بموقف واضح من حل الدولتين والاستيطان

رام الله/PNN – قال ‫قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.محمد اشتية ان بيان البيت الابيض خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ونطالب بموقف واضح من حل الدولتين والاستيطان.

وكان البيت الابيض قد قال في بيان في وقت لاحق من هذا الشهر:” أعرب الرئيس عدة مرات انه يأمل في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، الا ان إدارته لم تتخذ موقفا رسميا حول النشاط الاستيطاني، ويتطلع إلى مواصلة المناقشات، بما في ذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو عندما سيلتقي الرئيس ترامب “.

وقال البيت الابيض ان ادارة ترامب لم تتخذ بعد موقفا رسميا حول المستوطنات الإسرائيلية، ولكن، وفقا للتقرير فقد تم تحذير اسرائيل ايضا من اتخاذ اجراءات و إعلانات “احادية الجانب” خصوصا فيما يتعلق ببناء مستوطنات جديدة.

وقال بيان البيت الابيض انها “تقويض” رغبة الادارة الجديدة للوصول إلى اتفاق سلام على غرار حل الدولتين، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الخميس نقلا عن مسؤول رفيع لم تذكر اسمه.

وجاء في البيان :”نحن نحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض قدرتنا على إحراز التقدم، بما في ذلك الإعلان عن البناء في المستوطنات.