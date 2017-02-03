مركز معا ينهي مجموعة من التدخلات الطارئة في الأغوار

اريحا/PNN – تعزيزاً لصمود فلسطينيي الأغوار، أنهى مركز العمل التنموي/معاً مجموعة من التدخلات الطارئة لفصل الشتاء في مدارس وتجمعات بدوية في مناطق “جـ” من الأغوار. والتي شملت عمليات ترميم للغرف الصفية والساحات وتأهيل غرف صفية أخرى في مدرسة بدو الكعابنة التي تلقت إخطارات عدة بالهدم خلال السنوات الماضية. كما وشمل التدخل أيضاً بعض الترميمات في مدرسة خالد بن الوليد في منطقة فصايل الفوقا.

كما وشملت نشاطات المشروع أيضاً صيانة النظام الشمسي في مدرسة بدو الكعابنة وتوزيع آمن للكهرباء في كل الغرف الصفية والإدارية، ما يمكنها الآن من إنارة كافة الغرف الصفية بالإضافة إلى تشغيل (ثلاجة) المياه.

إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم والتطوير التي نفذها المركز ضمن هذا المشروع.

وبسبب صعوبة الظروف الاقتصادية للكثير من العائلات الفلسطينية التي تعيش في الأغوار، وخاصة مناطق “ج”.

قام المركز أيضاً بتوزيع ملابس وأحذية شتوية على 1599 طالباً وطالبة، من مدرستي بدو الكعابنة في المعرجات ومدرسة عمر بن الخطاب في النويعمة.

كما تم توزيع “فرشات وأغطية ووسائد” شتوية على 1355 عائلة في كل من المناطق التالية: (المعرجات، راس العوجا، فصايل الوسطى ومنطقة الحمة في الأغوار الشمالية). وتقع كافة هذه التجمعات في مناطق “ج” وتتعرض إلى هجمة شرسة من قبل الاحتلال. كما أن هذه العائلات تعيش في ظروف قاسية جداً بسبب الطبيعة الجغرافية للمناطق التي يسكنوها.

ولذات الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في الأغوار، قام المركز أيضاً بترميم وبناء مدات أرضية وسواتر إسمنتية لخمس عشرة عائلة في منطقة فصايل الوسطى التي تعرضت لعمليات هدم من قبل الاحتلال مؤخراً بغرض منع تسرب أي مياه إلى داخل الخيام السكنية.

تأتي هذه التدخلات الطارئة التي نفذها مركز معاً بالشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد ومؤسسة انقاذ الطفل الدولية، جزءاً من الأعمال والمشاريع الكبيرة التي يقوم بها المركز في الأغوار. إذ تشكل الأغوار إحدى أكثر المناطق الفلسطينية تأثراً بانتهاكات الاحتلال والظروف القاسية التي يعيشها السكان.

ويظل هذا العمل جزءاً من النشاطات والمشاريع التي سيعمل مركز معاً على الاستمرار بتنفيذها في الأغوار وفي كافة المناطق الفلسطينية المهمشة والأكثر حاجة.