عريقات : الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمر خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب

أريحا/PNN-التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، والقنصل الأميريكي العام دونالد بلوم، ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلين وممثل إيرلندنا لدى السلطة جوناثان كولن، والمبعوث السويسري لعملية السلام رونالد ستيننجر، كل على حدة.

وأكد د. عريقات أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمر عملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب، ولا بد للمجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذي اعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

ودعا عريقات المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بن سودا ، والمجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين، دون أي تأخير، خاصة وأن الفحص الأولي قد بدأ منذ عامين، وقد آن الأوان لفتح التحقيق القضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة عام 2014 ، وملف الأسرى، خاصة وأن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية كافة متطلبات المحكمة الجنائية الدولية.