نصائح للحفاظ على الفوائد الغذائية في السمك عند طهيه

لطالما ربط الأطباء والباحثون بين تناول السمك من جهة، وانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب والزهايمر من جهة أخرى، إلا أن الحصول على هذه الفوائد يعتمد بشكل أساسي على أسلوب تناول الأسماك.

ويقدم موقع هيلث مجموعة من النصائح حول كيفية إعداد وطهي الأسماك، بهدف الحفاظ على فوائدها الغذائية، وجني الفوائد الكبيرة منها، وهي:-

1-استخدام الزيت المناسب:

قبل الطبخ، ينصح بدهن الأسماك بواسطة فرشاة مناسبة بزيت الزيتون البكر أو زيت جوز الهند، أو نقعها بصلصة الطماطم المجففة والفلفل الأحمر المشوي أو الريحان، وبعد الطبخ، توضع شرائح الأفوكادو المقطعة والمكسرات المفرومة ناعماً وحبات الزيتون فوقها.

2-إضافة الأعشاب والتوابل:

تتوفر العديد من الأعشاب والتوابل التي يمكن إضافتها للأسماك والمأكولات البحرية، ومن بينها الثوم والأعشاب الإيطالية، كما يمكن تحضير العديد من الخلطات والتتبيلات للأسماك، مثل عصير الليمون والكزبرة والفلفل الأسود والثوم المفروم و الكركم والفلفل الأحمر المسحوق والشبت الطازج.

3-إضافة الأطعمة الصحية:

بعد طهي السمك، ينصح بإضافة طبقات من أطعمة صحية كالحمص والسبانخ والطماطم والعدس والفطر المقلي والأرز البري والبطاطا المهروسة وصلصة المانغو أو الكرنب.

4-التبريد:

يمكن تقديم أي نوع من الأسماك والمأكولات البحرية باردة بعد تحضيرها، وأفضل وسيلة لذلك هي إضافة بعض أنواع السلطات الباردة المصنوعة من الخضار الطازجة بأنواعها.

5-أطباق صحية بجانب السمك:

يفضل تقديم الأسماك إلى جانب أطباق صحية أخرى، مثل حساء الخضار والمعكرونة بالخضار وغيرها من الوجبات الغنية بالعناصر المغذية.

المصدر: وكالات