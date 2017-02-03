نادي الجلاء الرياضي يزور جمعية الشبان المسيحية بغزة

غزة/PNN – قامت إدارة نادي الجلاء الرياضي برئاسة الدكتور ماجد أبو رمضان بزيارة جمعية الشبان المسيحية لتهنئة الإدارة الجديدة بعد انتخابها مؤخرا وسط عملية ديمقراطية مميزة.

وضم وفد نادي الجلاء الى جانب الدكتور أبو رمضان أعضاء الإدارة فؤاد اليازجي وايهاب أبو رمضان وضياء الزهري واسامة شبير، فيما كان في استقبالهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية عيسى سابا وماجد سابا وعماد الصايغ ورنا الصايغ وجورج القبطي وهاني فرح وحنا بربارة وأبو المنتصر سابا، وبحضور كودار الجمعية بسام شحيبر والدكتور عبدالله ترزي.

وبارك الدكتور أبو رمضان لمجلس الإدارة الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في قيادة جمعية الشبان المسيحية لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الكوادر الشبابية والرياضية، حيث تعتبر الجمعية معلما بارزا في قطاع غزة من خلال احتضانها العديد من النشاطات الثقافية والشبابية والرياضية.

من جانبه رحب عيسى سابا بوفد نادي الجلاء شاكرا لهم هذه الزيارة والتي تعمل على زيادة أواصر الترابط والمحبة بين هاتين المؤسستين الكبيرتين.

وبحث وفد نادي الجلاء مع إدارة الجمعية العديد من الملفات أهمها التعاون المشترك بينهما وتبادل النشاطات والخبرات، خاصة وان المؤسستين يقعان في نفس المنطقة.

وفي نهاية الزيارة قدمت إدارة نادي الجلاء درعا تقديريا لادارة الجمعية، وقاموا بجولة في مرافق الجمعية.