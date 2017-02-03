تشييع جثمان المناضل برهان جرار بمشاركة رسمية وجماهيرية حاشدة

جنين /PNN- شيعت جماهير شعبنا بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان القائد الوطني الكبير برهان جرار(رشاد الكاسر)، إلى مثواه الأخير في المقبرة الغربية في مدينة جنين بمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد كبير من المجلس الثوري للحركة، وقادة العمل الوطني والإسلامي، ونواب في المجلس التشريعي.

وتقدم موكب التشييع الذي انطلق من مسجد جنين الكبير كل من أعضاء اللجنة المركزية محمد اشتية، ومحمود العالول، ومحمد المدني، ونائب مدير عام الشرطة جهاد المسيمي، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ونائب قائد منطقة جنين العقيد جمال أبو العز، ومدير الشرطة العقيد حقوقي مهند صوان.

كما شارك في التشييع الآلاف من أبناء جنين، ومختلف محافظات الوطن وقادة المؤسسات الوطنية والأهلية في المحافظة.

وأثنى العالول في كلمته باسم حركة فتح ولجنتها المركزي على إسهامات الراحل جرار سواء خلال عمله في ميادين الثورة خارج الوطن، أو خلال عمله في المؤسسة الأمنية، أو خلال نشاطه التنظيمي أو في المجلس التشريعي.

وعبّر عن حزنه الكبير لرحيل المناضل “رشاد الكاسر” موضحا أنه يمثل عنوانا للعطاء والوحدة والإخلاص لقضية فلسطين.

ونقل العالول أحر التعازي لعائلة الفقيد باسم قيادة حركة فتح والرئيس محمود عباس، داعيا الله عز وجل بأن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه، وصف محمد أبو الهيجاء في كلمته باسم فصائل العمل الوطني الراحل جرار بالإنسان المستقيم والمتفاني، وابن جنين البار.

وترحم على روح الفقيد، مستذكرا مواقفه المشرفة في خدمة بلده وأهله خلال عمله الكفاحي سواء في الشتات أو داخل الوطن.

وبدوره، شكر المربي علي جرار في كلمته باسم عائلة الفقيد المشاركين في التشييع من ممثلي مؤسسات رسمية وشعبية وقادة سياسيين، ومواطنين، مؤكدا أن هذا الحشد يظهر مدى الثقة والاحترام التي يحظى بها الراحل “رشاد الكاسر”.

وقال إن برهان كان مقاتلا حرا، ووحدويا، ومحبا لوطنه وشعبنا، ومؤمنا بعدالة قضيته، ولذلك عمل في مقدمة صفوف الفدائيين ضد أعداء شعبنا.

يذكر أن تشييع جثمان المناضل جرار تم في جنازة عسكرية بمشاركة الأمن الوطني والشرطة، ومختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.