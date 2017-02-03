الأسرى السيلاوي وأحمد ومحمود نصار يروون تفاصيل الاعتداء الوحشي عليهم في سجني نفحة والنقب

رام الله /PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين يوسف نصاصرة بان الاسرى الثلاث (خالد السيلاوي والشقيقين أحمد ومحمود نصار) مثلوا اليوم الجمعة، امام محكمة الصلح في بئر السبع، حيث ستعقد لهم محاكمة داخلية بتهمة القيام بضرب سجانين في سجني نفحة والنقب، وذلك خلال عمليات القمع الوحشية لتي جرت بحق الاسرى في هذين السجنين.

وقال نصاصرة الذي التقى بالأسرى الثلاث في قاعة المحكمة، ان الأسير السيلاوي وهو من سكان قطاع غزة ومحكوم 18 عاما، قام بضرب أحد السجانين في سجن نفحة بآلة حادة، وذلك ردا على عملية اقتحام قوات القمع التي تدعى “متسادة” لغرفة 7 في قسم 1 في سجن نفحة يوم الاربعاء الماضي، والتي قامت بتدمير وتخريب وتكسير واتلاف كافة ممتلكات الاسرى في السجن وبطريقة همجية وعدوانية.

وأفاد السيلاوي بان وحدة قمعية مكونة من 15 سجانا قد قامت بالاعتداء الوحشي علية بالضرب المبرح، ولاتزال علامات الضرب والاعتداء واضحة على كافة انحاء جسمه.

وقال السيلاوي “ان ادارة السجن لم تقم بتقديم العلاج الطبي اللازم له، وانه يعاني من كسور في عظام الصدر ومن صعوبة التنفس”.

من جهته أفاد الاسير احمد عامر عبد اللطيف نصار، من قرية مادما قضاء نابلس والمحكوم لمدة عامين، بانه تم الاعتداء عليه من قبل 30 سجانا في قسم 16 في سجن النقب ودون اي سبب، وان الاعتداء جرى بالضرب المبرح على رأسه وعلى جميع انحاء جسمه، مما أدى الى فقدانه الوعي، وان ادارة السجن لم تقم بتقديم العلاج له الى ان تم نقله الى مستشفى “سيروكا” في بئر السبع.

ووصف نصار معاملة قوات “النحشون” المسؤولة عن نقل الاسرى بالسيئة جدا، حيث قاموا بضربه خلال عملية النقل في البوسطة.

بدوره أفاد شقيقه الأسير محمود عامر عبد اللطيف نصار، والمحكوم 5 أعوام، بانه قد تم الاعتداء عليه في سجن النقب بعد رش قسم 16 بالغاز واطلاق قنابل الصوت وانه تعرض للضرب المبرح على كافة انحاء جسمه من قبل ما يزيد عن 30 سجانا.

وقال الأسير نصار: “انه قام بضرب احد السجانين بشفرة بسبب سوء الاوضاع في السجن، حيث لا توجد تدفئة اضافة الى الضغوطات المستمرة على المعتقلين خاصة المداهمات والاقتحامات وعدم تلبية مصلحة السجون لمطالب الاسرى”.

واضاف “انه لايزال يعاني من جراء الضرب المبرح، حيث اصيب بانتفاخات في كافة انحاء جسمه”، موضحا ان أسير آخر قد تعرض للضرب الوحشي، وهو الاسير صالح عطا سكان رام الله، الذي اصيب بكسور في يده وجرح عميق في وجهه دون ان يتم تقديم العلاج له.