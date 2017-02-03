قوات الاحتلال تقمع مسيرة بلعين الأسبوعية تضامنا مع الاسرى

رام الله/PNN/قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة بلعين الأسبوعية التي خرجت تضامنا مع الأسرى في سجني نفحة والنقب اللذان يتعرضان لهجمة شرسة من قبل السجانين، وقد انطلقت المسيرة الشعبية من مركز القرية بعد أن أدوا صلاة الجمعة، وقد شارك فيها متضامنون دوليون ونشطاء سلام إسرائيليون، وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى مطالبين بالإفراج الفوري عنهم من كافة سجون الاحتلال.

هذا وقد أدانت اللجنة الشعبية على لسان منسقها عبدالله أبو رحمة عمليات الاقتحامات المتكررة للسجون، معتبرا ذلك درب من دروب العقاب الإضافي المفروض على الأسرى، من جانب أخر دعت اللجنة الشعبية إلى توسيع دائرة المقاومة الشعبية ضد السياسات الإسرائيلية الاحتلالية من توسعات استيطانية ومصادرات للاراضي وهدم للبيوت الفلسطينية. واستخدام بلعين كنموذج في مقاومتها المستمرة والتي حققت بعض الانجازات كهدم الجدار واعادة الارض، حيث تنهي بلعين عامها الثاني عشر وتستعد لاستقبال عامها الثالث عشرفي المقاومة الشعبية.