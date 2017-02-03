بعنوان فككوا الجيتو أخرجوا المستوطنين : القوى والفعاليات الشعبية في الخليل تستعد لإحياء الذكرى الـ 23 لمجزرة الحرم 

الخليل/PNN/دعت القوى الوطنية والهيئات الرسمية ولجان العمل الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة الخليل عن حشد كل جهدها لإنجاح الفعاليات المركزية إحياء للذكرى الثالثة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي وأعلنت عن الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن قلب الخليل، “فككوا الجيتو”

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه مندوبين عن محافظة الخليل وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الدفاع عن الخليل وتجمع المدافعون عن حقوق الإنسان وسكان من شارع الشهداء وتل الرميدة والذي عقد في مقر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل.

وقال أمين سر منطقة البلدة القديمة في حركة فتح مهند الجعبري أن ذكرى المجزرة ذكرى أليمة على كل الشعب الفلسطيني، وأكد على أهمية العمل بشكل جماعي محليا ودوليا من قبل كافة القوى والأطر الشعبية على إحياء هذه الذكرى والنضال ضد القيود الاحتلالية على حرية الحركة في الخليل التي عاقب فيها الاحتلال الضحية بدل معاقبة الجلاد.

الناشط في لجنة الدفاع عن الخليل هشام شرباتي أكد أن الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن قلب الخليل، “فككوا الجيتو” أقرت برنامج فعاليات متنوعة سيجري تنظيمها على مستوى المحافظة من قبل الأطراف المشاركة فيها، فيما سيتم التنسيق مع أطراف على مستوى الوطن وشركاء دوليين لتنظيم أنشطة تضامن مع الخليل خلال الأسبوع الذي يتضمن ذكرى المجزرة.

وقال القيادي في حركة المبادرة الوطنية يوسف طميزة بأن ذكرى المجزرة تحل علينا هذا العام في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة لعزيز النضال في مواجهة تصاعد حملات الاستيطان في الضفة الغربية بما يشطب أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلا وهي تترافق مع مرور 50 عاما على عدوان عام 1967 ومرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم.

وقال منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد ابو شمسية أنه من المقرر أن تتواصل خلال الأيام القادمة التحضيرات واللقاءات بين جميع الأطراف المشاركة لمتابعة التحضيرات لإنجاح الفعاليات، وللحشد للفعالية المركزية وهي المظاهرة الكبرى التي سيشارك فيها رموز وقادة العمل الوطني من مختلف الفصائل والتي ستنطلق بعد صلاة الجمعة 24/2 من مسجد الشيخ علي البكاء عشية ذكرى المجزرة وأضاف بأنه سيجري أيضا التواصل مع أسر شهداء المجزرة ووسائل الإعلام المحلية لضمان مشاركتها وحشدها للفعالية.

وجاء في بيان صادر عن الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن قلب الخليل، “فككوا الجيتو”: إن حملتنا تعتمد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية مرجعية لها، تلك القوانين التي تعتبر الاستيطان والعقوبات الجماعية نوعا من جرائم الحرب، فيما دعا قرار مجلس الأمن رقم 2334 دولة الاحتلال إلى أن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام وللسنة السابعة على التوالي متزامنا مع تنظيم أنشطة حول العالم من قبل أصدقاء الشعب الفلسطيني والتي تنظمها لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف لفت الانتباه إلى العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وإلى الثمن الفادح الذي يدفعه أبناء الشعب الفلسطيني جراء وجود الإستيطان في الأراضي المحتلة وخاصة في قلب الخليل.

في الخامس والعشرين من شهر شباط الجاري تحل الذكرى الثالثة والعشرين لمجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. تحل الذكرى هذا العام في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وحديث إسرائيلي عن ضم المستوطنات ومجمل منطقة ج في الضفة لدولة الاحتلال، كما تحل الذكرى في ظل تصاعد حملات التهويد في النقب والارتفاع الحاد في سياسة هدم البيوت الفلسطينية سواء في الضفة المحتلة أو داخل الخط الأخضر كما حدث في أم الحيران مؤخرا.

بعد المجزرة أغلق الاحتلال المسجد ستة أشهر وعاقب الضحية، فرض منع التجوال على المدينة لمدة أربعين يوما، اقتطع جزء من الحرم وحوله لكنيس، فرض قيودا على حركة المواطنين الفلسطينيين في المدينة زاد ووسع البؤر الاستيطانية في قلبها وزاد القيود على الوجود الفلسطيني في وسطها حتى أصبحت مدينة خاوية تشبه مدينة الأشباح خصوصا في ساعات المساء والليل والأعياد اليهودية.

إلى اليوم يستمر التصعيد الإسرائيلي في قلب الخليل ، رغم أن الاحتلال أغلق شارع الشهداء أمام المركبات في أعقاب المجزرة وأغلق الجزء الأكبر منه أمام حركة المارة في أعقاب اندلاع انتفاضة القدس، إلا أنه أتبع ذلك بإغلاق حي تل الرميدة وما بقي متاحا لنا من شارع الشهداء عسكريا منذ مطلع شهر تشرين ثاني من عام 2015 ومسلسل قتل الفلسطينيين على الحواجز وفي المناطق المغلقة وسط الخليل ما زال مستمرا حيث وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا في وسط الخليل إلى 22 شهيدا منذ مطلع تشرين أول من عام 2015.

ممارسات الاحتلال هذه ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، والزيادة في عدد الحواجز والقيود المتصاعدة على الحركة وفرض نظام الأرقام للدخول الى المناطق المغلقة في الخليل القديمة أنتج نوعا من “الجيتو” الذي عانى منه اليهود أنفسهم من النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

في ضوء هذا الواقع المرير، وإيمانا منا بأن أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال ووقف إجراءاته التعسفية هو مقاومته، فإن القوى الوطنية والهيئات الرسمية ولجان العمل الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة الخليل تطلق “الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن قلب الخليل” بأنشطة وفعاليات مختلفة وتستنفر أنصارها ومناضليها، وكافة شعبنا للمشاركة في أنشطة الحملة تخليدا لشهداء مجزرة الحرم، ورفضا لإجراءات الاحتلال في المدينة، وللمطالبة بتفكيك الحواجز وإخلاء المستوطنين من قلب الخليل على طريق إنهاء الاستيطان والاحتلال بالكامل.

تتزامن فعاليات الحملة في الخليل في ظل تصاعد نضال شعبنا ضد التهويد داخل الخط الأخضر والدعوات الى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال في فلسطين ومع انطلاق فعاليات تضامنية واسعة من قبل لجان التضامن مع شعبنا وأصدقائه حول العالم التي تطالب بتفكيك الجيتو ورفع الحواجز، وبحرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، في مؤشر لتصاعد حملات التضامن مع شعبنا واتساع حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال على طريق إنهائه بالكامل.

إن حملتنا تعتمد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية مرجعية لها، تلك القوانين التي تعتبر الاستيطان والعقوبات الجماعية نوعا من جرائم الحرب، فيما دعا قرار مجلس الأمن رقم 2334 دولة الاحتلال إلى أن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.