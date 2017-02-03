إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمسيرات الاسبوعية السلمية

رام الله/PNN- اصيب عدد من المواطنين والمتضامنين، اليوم الجمعة، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وأفاد منسق لجنة المقاومة الشعبية في بلعين محمد عميرة، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين لدى اقترابهم من موقع اقامة الجدار العنصري جنوبي القرية، ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المتضامنة مع الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة اسرى سجن النقب الذين يتعرضون لحملة تنكيل واسعة.

وشارك في المسيرة منسق لجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية نعيم مرار.

اصابة العشرات من المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

اصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الاجانب ونشطاء السلام الاسرائيليين بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية

المغلق منذ 14 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال وما يسمى بحرس الحديد معززين باليات عسكرية وجرافة ضخمة اقتحمت البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص

الحي والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

واضاف شتيوي ان المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين ونشطاء السلام الاسرائيليين شاركوا في المسيرة التي انطلقت تضامنا مع الاسرى في سجون الاحتلال وتنديدا بسياسة التمييز العنصري التي

تنتهجها حكومة اليمين الاسرائيلية المتطرفة بحق ابناء شعبنا في الداخل المحتل.

وذكر شهود عيان ان جيش الاحتلال اقتحموا البلدة من اتجاهات مختلفة واقتحموا ساحة منزل المواطن عبد اللطيف عبيد واتخذوها ثكنة عسكرية لقناصتهم الذين اطلقوا النار باتجاه المتظاهرين دون وقوع اصابات.