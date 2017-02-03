نادي الحسين الأردني يحل ضيفا على فلسطين

اريحا/PNN/ استقبلت العقيد أمل خليفة مدير الاتحاد العام للرياضة العسكرية وفد الهيئة الإدارية لنادي الحسين الأردني الرياضي وفريق كرة الطائرة المرافق لهم في صالة التشريفات في المعابر والحدود.

وجرى الاستقبال بحضور وفد من الاتحاد العام للرياضة العسكرية وممثل قيادة منطقة أريحا والأغوار والشخصيات الوطنية وعدد من الضباط الذين اصطفوا للترحيب واستقبال الوفد الضيف بالورود و تقديم الكوفية الفلسطينية لكل الأعضاء ،وقد رحبت العقيد خليفة بالأشقاء الأردنيين ووصولهم بالسلامة الى ارض الوطن ، معربة عن سعادتها بتلك الزيارة التي تم التنسيق لها منذ فترة و تعتبر التجربة الأولى لاتحاد العام للرياضة العسكرية باستضافة وفد رياضي من خارج الوطن .

وأضافت انه لشرف لنا ان نستضيف إخوة لنا من الأردن الشقيق على ارض فلسطين مشيدةً بالعلاقة الأخوية القوية التي تربط الرياضيين الفلسطينيين والأردنيين . ونقلت العقيد خليفة للوفد الأردني تحيات سيادة اللواء نضال أبو الدخان قائد القوات والذي بدوره أثنى وبارك مثل هذه اللقاءات الأخوية التي تعزز الترابط الأخوي بين الشقيقين التوأم.

كما تقدم روحي العلوي رئيس الهيئة الإدارية للنادي باسمه وباسم نادي الحسين والوفد المرافق الشكر على حسن الاستقبال وعلى تقديم كافة التسهيلات وقال بان قدوم نادي الحسين الى فلسطين هو حلم وقد تحقق و تعد خطوة مهمة خاصة نحو المستقبل القريب .

و أكد ان الكلمات تعجز عن شعورهم وهم يدخلون الى ارض فلسطين الغالية على قلوب كل الأردنيين وقال بأننا شعب واحد أشقاء رغم المعيقات التي تواجهنا عند زيارة بعضنا البعض .

وبعد انتهاء حفل استقبال الوفد توجه الحضور بمرافقة الوفد الى مقر إقامته في معسكر تدريب قوات الأمن الوطني النويعمة حيث أقيم حفل عشاء على شرف الوفد الضيف ، ويذكر بان فريق نادي الحسين الأردني لكرة الطائرة ستقام له عدة مباريات ودية في فلسطين وقد اعد برنامج خاص سيشتمل على مباريات وجولات سياحية في عدد من محافظات الوطن .