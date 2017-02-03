جيش الاحتلال ينهي تدريبات واسعة بمنطقة غلاف غزة

غزة/PNN-اختتم جيش الاحتلال أمس الخميس، تدريباً عسكرياً وصف بالموسع في منطقة “غلاف” قطاع غزة، والذي شارك فيه إلى جانب القوات النظامية قوات الاحتياط لكتائب جيش الاحتلال على جبهة قطاع غزة.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية يوم الجمعة، فإن هذا التدريب جاء ضمن برنامج التدريبات العسكرية لعام 2017، وكان مقررا له بشكل مسبق وفقا لما صدر عن الناطق باسم جيش الاحتلال، وقد شارك إلى جانب القوات النظامية والاحتياط ما يسمى قيادة “الجبهة الداخلية” في الجيش.

وأشارت هذه المواقع أن قوات الجيش على جبهة قطاع غزة أجرت تدريبات موسعة مع سلاح البحرية والجبهة الداخلية ووحدات الإنقاذ المختلفة، وشاركت وحدات خاصة في هذه التدريبات وكذلك وحدات من النخبة في سلاح البر الإسرائيلي.

وقال قائد كتائب جبهة غزة العميد يهودا بوخرس أن هذا التدريب كان فرصة لتقوية جاهزية القوات النظامية والاحتياط على جبهة قطاع غزة، والاستعداد لكافة المتغيرات التي قد تحدث.