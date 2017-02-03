الاحتلال اعتقل 156 مقدسياً خلال يناير الماضي

القدس/PNN-نفذت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي حملات إعتقال طالت 156 شخصا من مدينة القدس.
وبحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، فان 101 شخصا إعتقالوا من المنازل، و 55 إعتقالوا ميدانيا، في حين تركزت الإعتقالات في جبل المكبر، والعيسوية، والبلدة القديمة.
هذا وأصدر وزير حرب الاحتلال مجموعة من قرارات الإعتقال الإداري التعسفي بحق اربعة مقدسيين لفترات تتراوح ما بين 3 – 6 اشهر
و تشير الإحصائية بأن من بين الـ 156 شخصا إعتقل الإحتلال 61 طفلا قاصرا، و7 سيدات من بينهن مسنة، و 88 رجلا من بينهم 4 مسنين، و تتوزع الإعتقالات على المناطق التالية:
جبل المكبر 37
العيسوية 32
البلدة القديمة 27
سلوان 14
مخيم شعفاط 12
واد الجوز 8
الطور 8
رأس العامود 5
صور باهر 4
بيت حنينا 3
الثوري 2
الصوانة 1
أحياء متفرقة 3