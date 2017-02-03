الاحتلال اعتقل 156 مقدسياً خلال يناير الماضي

القدس/PNN-نفذت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي حملات إعتقال طالت 156 شخصا من مدينة القدس.

وبحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، فان 101 شخصا إعتقالوا من المنازل، و 55 إعتقالوا ميدانيا، في حين تركزت الإعتقالات في جبل المكبر، والعيسوية، والبلدة القديمة.

هذا وأصدر وزير حرب الاحتلال مجموعة من قرارات الإعتقال الإداري التعسفي بحق اربعة مقدسيين لفترات تتراوح ما بين 3 – 6 اشهر

و تشير الإحصائية بأن من بين الـ 156 شخصا إعتقل الإحتلال 61 طفلا قاصرا، و7 سيدات من بينهن مسنة، و 88 رجلا من بينهم 4 مسنين، و تتوزع الإعتقالات على المناطق التالية:

جبل المكبر 37

العيسوية 32

البلدة القديمة 27

سلوان 14

مخيم شعفاط 12

واد الجوز 8

الطور 8

رأس العامود 5

صور باهر 4

بيت حنينا 3

الثوري 2

الصوانة 1

أحياء متفرقة 3