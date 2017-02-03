مواجهات مستمرة بين الشبان والاحتلال على مدخل بيت لحم الشمالي

بيت لحم/ PNN/ اندلعت مواجهات عنيقة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عصر اليوم الجمعة في مدينة بيت لحم.

وافاد مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان العشرات من الشبان تجمهروا قبالة البرج العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم وقاموا برشقه ورشق جنود الاحتلال بالحجارة فيما ردت جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في محيط البرج باطلاق قنابل الغاز والصوت.

وادت المواجهات الى اغلاق الشارع الرئيسي المؤدي للمدينة من اتجاه شارع المهد ومن جهة شارع القدس الخليل.

هذا وما تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة