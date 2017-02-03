ترامب : ايران تلعب بالنار وانا لست لطيفا كما اوباما ويفرض عقوبات اقتصادية عليها

بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية على ايران ردا على قيام ايران باجراء تجارب على اطلاق صواريخ بالستية رغم التحذيرات الامريكية

وقالت المصادر الامريكية ان وزارة الاقتصاد الامريكية قررت فرض عقوبات اقتصادية على ايران وتتضمن فرض العقوبات على ١٣ شخصية ايرانية و ١٢ مؤسسة عاملة في ايران.

وجاء الاعلان عن فرض العقوبات الجديدة على ايران تطبيقا لتوجيهات و اوامر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قال ان ايران تلعب بالنار بتجاربها الصاروخية مؤكدا انه ليس لطيفا كما كان الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما