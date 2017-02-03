تعادل في “ديربي” خانيونس و”العميد” يواصل الصحوة

خانيونس/PNN – تعادل فريقا شباب واتحاد خانيونس بهدف لمثله في “ديربي” المدينة على استاد خانيونس البلدي جنوب قطاع غزة، بافتتاح منافسات الأسبوع 14 من بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في القطاع.

وأحرز هدف الشباب محمد بركات في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الاتحاد “الطواحين” خليل مطر بالدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح، وأمام اتحاد خانيونس بالذات.

وحكم المباراة طاقم مكون من: أمين عويص للساحة، وساعده الدوليان حسام الحرازين، ومحمود الصواف للخطوط، وسعيد عبد الوهاب رابعاً.

وفي ملعب اليرموك بمدينة غزة، تفوق غزة الرياضي “العميد” على مضيفه اتحاد الشجاعية بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليواصل تحقيق النتائج الايجابية في مرحلة الإياب من الدوري.

وسجل ثلاثية “العميد” ياسر الغول، ومحمد اللوح، وإسماعيل أبو دان في الدقائق الرابعة، 65، 95 على التوالي، فيما أحرز هدف الشجاعية الوحيد محمود سلمي بالدقيقة 83.

ورفع “العميد” رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وبفارق الأهداف أمام أهلي، وهلال غزة على الترتيب، وتجمد رصيد الشجاعية عند 16 نقطة بالمركز السادس.

وقاد اللقاء تحكيمياً: خالد أبو الخير للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، وأمجد لقان للخطوط، والدولي محمود أبو مصطفى رابعاً.

مباريات السبت

وتتواصل مباريات الأسبوع السبت، بلقاء أهلي غزة مع خدمات رفح على ملعب اليرموك بمدينة غزة، وشباب رفح مع خدمات الشاطئ بملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.