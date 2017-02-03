اخبار فلكية 3.2.2017

الزهرة في الحمل

مساء اليوم الجمعة انتقل كوكب الزهرة الى برج الحمل وسيمكث فيه أولا في حركة امامية ايجابية حتى ما قبل ظهر يوم السبت 4.3.2017 ثم يشرع في التراجع حتى ظهر يوم السبت 15.4.2017 وبعد ذلك يعود الى الحركة الامامية.

وجود الزهرة في الحمل في حركة امامية من الآن حتى 3.3.2017 يمنح مواليد هذا البرج مظهرا خارجيا جذابا ويشعرون بقوة العاطفة وانجذاب افراد من الجنس الآخر اليهم. يستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج النارية الاخرى اي الاسد والقوس والهوائية اي الجوزاء, الميزان والدلو وكذلك كل شخص وُلِد وكوكب الزهرة لديه في الحمل. من يولد ولديه الزهرة في الحمل يتمتع من جو رومانسي قوي فهو لا يحتمل علاقة باردة او حتى عادية بل يجب ان تكون مليئة بالاثارة والحيوية.

لوجود الزهرة في الحمل تأثير على كافة مواليد الابراج وهو في غالبيته ايجابي, فيما يلي ابرز هذا التأثير:

الحمل: هم اكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا وتأخذ شعبيتهم دفعة الى الامام.

الثور: تتاح لهم الفرصة للتعامل مع مؤسسة او شركة كبيرة ومنهم من يبدأ علاقة غرامية من وراء الكواليس.

الجوزاء : ينشطون اجتماعيا ويتعرفون على اصدقاء جدد.

السرطان : يستفيدون في مجال العمل وبالذات في علاقتهم مع المسؤولين وكذلك لمن يبحث عن عمل.

الاسد : ينشطون في السفر والاتصالات البعيدة وفي الدراسة الاكاديمية ويستفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير.

العذراء: يحصلون على مال مصدره شراكة او تعويض او قرض.

الميزان: يعززون شراكتهم في العمل والعاطفة.

العقرب: يستفيدون في العمل وبالذات في العلاقة مع الزملاء, ليحذروا الارتفاع في الوزن.

القوس: يشعرون بقوة الحظ ماليا وعاطفيا وفترة جيدة للنساء للدخول في الحَمْل.

الجدي: يستفيدون في مجال السكن والعقارات ويعززون الروابط العائلية.

الدلو: ينشطون في السفر والاتصالات ويستفيد التجار المحليون في البيع والشراء وبصورة عامة فترة ايجابية للتفاهم مع الاخوة والجيران.

الحوت: تتاح الفرصة لمكاسب مالية يكون اغلبها من العمل.