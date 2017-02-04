وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اليوم، السبت، “اللعب من أجل الفوز، والمسؤولية، والتعامل مع الضغط، هذه عدة أمور يجب أن يتحلى بها لاعبو الفريق”.

وأضاف “هناك بعض اللاعبين يحتاجون للخروج من منطقة الراحة، أو المنطقة التي يكون بها الهدف ليس الانتصار”.

وتابع المدير الفني البرتغالي “تحدثت عن ضرورة حصد لقب الدوري الإنجليزي، لأني أعتقد أن في هذا النادي لا يمكن لأي مدرب أن يستهدف مركزا آخر غير الصدارة”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد مرور 23 جولة، بفارق 14 نقطة عن تشيلسي، المتصدر.

وأوضح مورينيو “سيكون من السهل بالنسبة لي أن أقول إننا نريد أن نلعب بشكل جيد، ونبرز الكفاءة في المباراة، نحن نريد أن نحسن العلاقة بين اللاعبين والمشجعين، أريد أن تشعر الجماهير بارتباط أكبر مع الفريق وطريقة اللعب”.

وواصل المدير الفني “هناك فرق تلعب بطريقة هجومية، ومع أول تسديدة تسجل، ومع التسديدة الثانية تسجل أيضا، هذه الفرق تحقق أرقاما قوية، ونقول إنها فرق رائعة، لكن معنا الأمر على النقيض، فنحن نلعب دائمًا ونحاول أن نسجل ونسعى للانتصار وهذه الحقيقة، ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول لم نخسر أي مباراة في الدوري”.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا “مر 3 أشهر علينا أن نسجل أهدافا بشكل أكبر، وننتصر في مباريات أكثر إذا أردنا التقدم في جدول الترتيب”.