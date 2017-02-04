وتولي رونالدينيو منصب سفير لنادي برشلونة ولمدة عشرة أعوام، بالإضافة لتولي مهام المكتب الخاص ببرشلونة في مدينة نيويورك الأمريكية الصيف الماضي.

وقال رونالدينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “فور فور تو” البريطانية: “نيمار نجم، وهو يقوم بعمل رائع وسعيد لمشاهدة لاعب برازيلي أخر يصنع التاريخ وهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف: “روماريو، ريفالدو ورونالدو فتحوا الباب لي وسأفعل نفس الشيء مع نيمار، إنه أمر رائع أن أرى نجاح لاعبين برازيليين يصنعون أسماء لهم هنا”.

وعن زميله السابق ليونيل ميسي: “ميسي هو أفضل لاعب في العالم، ولا يوجد أي شخص مثله، وميسي هو ميسي، لأنه لم يتغير منذ بدايته ولازال لديه الكثير لكي يقدمه”.

واختتم حديثه بقوله: “اللحظة التي مررت له هدفه الأول، كانت لحظة جديدة لميلاد تاريخ لكرة القدم، وأحب هذه الصورة ميسي كان صغيرًا جدًا وهذه اللقطة كانت بداية كل شيء، من الرائع أن أكون جزء من خطواته الأولى وتاريخه الكبير”.