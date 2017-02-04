ومنح هذا التعادل كل فريق نقطة واحدة، ليرفعا رصيدهما إلى 23 نقطة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وهو نفس رصيد شباب رفح الثاني الذي سيلعب غدا السبت أمام الشاطئ ويتفوق عليهما بفارق الأهداف.

وجاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث أحرز الشباب الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 68 سجله محمد بركات.

رد الاتحاد جاء سريعا، فبعد خمس دقائق تمكن خليل مطر من إدراك التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي لقاء آخر، واصل غزة الرياضي صحوته، وحقق ثاني انتصاراته على التوالي على حساب اتحاد الشجاعية (3/1)، ليقفز للمرة الأولى إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ويبتعد قليلاً عن مؤخرة الدوري، بينما تجمد رصيد الشجاعية عند 16 نقطة في المركز السادس.

وبدأ الرياضي بالتسجيل من خلال الوافد الجديد ياسر الغول، الذي تابع عرضية زميله محمد اللوح في مرمى الحارس إسماعيل المدهون، ليتقدم العميد، فيما حاول الشجاعية عبر عمر العرعير وعلاء عطية، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الرياضي (1/0)

في الشوط الثاني زاد ضغط الشجاعية، لكن الرد والتسجيل جاء من جانب الرياضي عبر رأسية محمد اللوح إثر متابعة عرضية زميله سائد أبو فارس.

حاول الشجاعية بكل ثقله، ونجح البديل محمود سلمي في تقليص النتيجة بهدف أول، لكن إسماعيل أبو دان مهاجم الرياضي قضى على أي أمل للشجاعية بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.