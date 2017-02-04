ثقافي طولكرم يسقط في فخ واد النيص

ورفع الثقافي، رصيده إلى 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن هلال القدس المتصدر، الذي تأجل لقاءه أمام شباب الخليل، المنشغل بمواجهة السويق العُماني، الإثنين المقبل بإياب الدور التمهيدي بكأي الاتحاد الآسيوي.

في المقابل، بقي الترجي كما هو في المركز العاشر، لكنه رفع رصيده إلى 13 نقطة، وهو نفس رصيد شباب الخضر، الذي يلعب غدًا السبت، أمام مضيفه شباب الظاهرية.

تقدَّم الثقافي، بهدف أول عن لاعبه المخضرم محمد أبو كشك، إلا أن نجم هجوم الترجي جهاد صقر، تمكَّن من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع، عبر ضربة رأس.

في الشوط الثاني، حاول كلا الفريقين البحث عن هدف الفوز، فتحرك الثقافي من خلال الشقيقين حمادة، وسامح مراعبة، ومحمد يامين.

في المقابل، كثرت محاولات الترجي مع اندفاع نجوم الوسط خضر، وسامح يوسف، وقاسم النجار، لمساندة جهاد صقر في الهجوم، لكن النتيجة بقيت على حالها، بتعادل الفريقين (1-1).

وفي لقاء آخر، تعادل شباب يطا أمام ضيفه شباب دورا (2-2).

وحصد كل فريق نقطة، ففريق دورا ظل ثامنًا برصيد 14 نقطة، بينما ظل يطا في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، وازدادت أموره صعوبة لتفادي عودة سريعة لدوري الأولى.