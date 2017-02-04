7 شائعات فشلت في ضرب نجومية عمرو دياب

يتعرض النجوم بشكل مستمر للعديد من الشائعات حول حياتهم الشخصية وأعمالهم الفنية، وكلما ازدادت نجومية الفنان، كلما زادت الشائعات حوله.

ومن أبرز النجوم تعرضاً للشائعات المطرب الكبير عمرو دياب، والذي استقبل طيلة مشواره الفني الكبير مجموعة من الشائعات لم تنجح في التقليل من نجاحاته أو ضرب شهرته.

دينا الشربيني

الشائعة الأحدث في حياة عمرو دياب، فقد فوجئ جمهور “الهضبة” بالكاتبة الصحفية شهيرة النجار تعلن أن النجم الغنائي تزوج من الفنانة دينا الشربيني الأسبوع الماضي، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل، لكن هدى الناظر مديرة أعمال دياب حسمت الجدل سريعاً، ونفت حدوث هذا الأمر وقالت إن كل ما يتردد في هذا الإطار شائعات ومعلومات غير صحيحة.

مديرة أعماله

هدى الناظر مديرة أعمال دياب كانت هي الأخرى طرفاً في شائعة تحدث عنها البعض قبل سنوات، في 2014 تحديداً، وخرجت شائعة حينها أن دياب تزوج من مديرة أعماله في إيطاليا ويتكتم بشدة على ذلك، ومن المعروف أن هدى الناظر تعمل مع عمرو دياب منذ عام 2009، وتحديداً منذ انتهاء العلاقة بين عمرو دياب ومدير أعماله الشهير أحمد زغلول، وتعمل الناظر على متابعة جميع الأعمال الخاصة بدياب، وأيضاً الخاصة بشركته “ناي”، وهو ما ساهم في خروج الشائعة.

الطلاق

شائعة أخرى ضربت حياة عمرو دياب الأسرية، تتعلق بطلاقه من السعودية زينة عاشور، وحرص دياب حينها على نفي تلك الشائعة سريعاً بنشر مجموعة من الصور له مع زوجته وأولاده.

ترك مصر

الشائعة التي تخرج بشكل مستمر وازدادت كثيراً عقب ثورة 25 يناير، وتردد أن عمرو دياب ينوي ترك مصر والهجرة إلى دبي تحديداً، استنادا على امتلاكه منزلاً هناك ورخصة للقيادة، ولكن النجم الغنائي لا يزال يعيش داخل مصر، بل حرص خلال الفترة الأخيرة على تصوير أعماله الغنائية بها.

اعتناق المسيحية

تردد أن عمرو دياب اعتنق الديانة المسيحية بعد انتشار تسجيل صوتي له وهو يردد ترنيمة “لما جيتي يا عدرا”، ولكن تبين بعد ذلك أن أحد الأشخاص قام بتقليده ونشر التسجيل.

شائعات الوفاة

تخرج كل فترة شائعة بوفاة عمرو دياب، ولكن أبرزها كانت في 2011 بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة بانقلاب سيارة دياب ومصرعه، وهو ما نفته مديرة أعماله بعدها بساعات قليلة.

زواج ابنته من تامر حسني

وهي الشائعة التي خرجت بعد خروج تامر حسني من السجن، وانتشار أنباء عن علاقة مع ابنة عمرو دياب “نور”، ولم يعلق دياب أو حسني على الأمر حينها.