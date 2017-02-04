9 وجبات صحية ستغير مفهوم “الدايت” بالنسبة لك!

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يمكنك إضافة فواكه مجففة ولبن ومكسرات إلى حبوب الإفطار بدلًا من تناول حبوب الإفطار التقليدية.
“سلتزر” مياه غازية دون صودا مصنعة ولا تحتوي على مواد مصطنعة أو مضرة.
شرائح البيتزا بالخضروات.
الباذنجان هو البديل الأمثل للبرغر.
حبوب المعكرونة بالخضروات.
البطاطا الحلوة.
هناك عدة أطعمة تعطيك نكهة الأطعمة المقلية دون أن تكون مقلية بالفعل، مثل الأطعمة التي تحضر في الفرن، دون الافراط في استخدام الزيوت.
أيس كريم بالموز دون إضافة سكر.