9 وجبات صحية ستغير مفهوم “الدايت” بالنسبة لك!

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“الأطعمة الصحية” .. ربما ينفر البعض من هذه الكلمة ويعتقد أن هذه الأطعمة لا تكون شهية مثل الأطعمة الأخرى التي تزيد من الوزن والمشبعة بالدهون والزيوت، ولكن إذا كنت ترغب في تناول أطعمة لذيذة دون العبث بنظامك الغذائي فيمكنك استخدام هذه البدائل.

 يمكنك إضافة فواكه مجففة ولبن ومكسرات إلى حبوب الإفطار بدلًا من تناول حبوب الإفطار التقليدية.

 

“سلتزر” مياه غازية دون صودا مصنعة ولا تحتوي على مواد مصطنعة أو مضرة.
شرائح البيتزا بالخضروات.
 
الباذنجان هو البديل الأمثل للبرغر.

 
حبوب المعكرونة بالخضروات.

 
البطاطا الحلوة.

 
هناك عدة أطعمة تعطيك نكهة الأطعمة المقلية دون أن تكون مقلية بالفعل، مثل الأطعمة التي تحضر في الفرن، دون الافراط في استخدام الزيوت.

 
أيس كريم بالموز دون إضافة سكر.

 
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