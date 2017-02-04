بحضور معايعة: نقابة ادلاء السياحة العربية تكرم الادلاء الأوائل

بيت لحم/PNN- تحت رعاية وحضور وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، كرمت نقابة ادلاء السياحة العربية الأدلاء السياحيين الأوائل، وذلك في حفل كبير حضرة عدد من ممثلي القطاع السياحي الفلسطيني وعدد من الادلاء السياحيين الفلسطينيين وكادر من وزارة السياحة والاثار، حيث جرى الاحتفال في قاعة نيسان بمدينة بيت لحم.

وزيرة السياحة والاثار وفي كلمتها تحدثت عن اهمية الدليل السياحي الفلسطيني في امتلاكه على كافة المعلومات والامكانيات اللازمة لضمان نقل الصورة الكاملة للسياح القادمين لفلسطين سياحيا وأثريا وتراثيا وتاريخيا ودينيا، علاوة على ما تتمتع به فلسطين من تنوع طبيعي فريد على مستوى العالم ، بالإضافة للمعلومات التاريخية والاثرية والثقافية والتراثية التي وجب على الدليل السياحي الفلسطيني امتلاكها وكيفية نقل الرواية الفلسطينية لكافة السياح القادمين لفلسطين، ومن هنا برزت أهمية مهنة الدليل السياحي، معتبرةً اياهم واجهة فلسطين السياحية وسفراء فلسطين امام الوفود السياحية.

واكدت معايعة على أهمية التعاون بين وزارة السياحة والاثار مع الجمعيات والهيئات الممثلة للقطاع السياحي الفلسطيني وخاصة نقابة الادلاء من اجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية والأهداف المرجوة للنهوض بقطاع السياحة الفلسطيني، ومبرقة الشكر للأدلاء السياحيين الأوائل الذين حملوا راية هذه النقابة في ظل أحلك الظروف والتي مرت على فلسطين، مشيرة الى ان إسرائيل لا تسمح لجميع الادلاء السياحيين الفلسطينيين المرخصين بالعمل بحرية في جميع الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة إلزام إسرائيل بالسماح لهم بالعمل بحرية دون قيود او شروط او معيقات.

وبدورة فقد اشاد ريمون مخلوف رئيس نقابة أدلاء السياحة العربية بجهود الوزارة للنهوض بالدليل السياحي، مؤكداً على ضرورة استمرار الشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والاثار في مختلف المجالات، ليكون الدليل هو الواجهة الامامية لفلسطين والشريك الاساسي في نقل الصورة الحقيقية لزوار فلسطين، مبرقا الشكر للجيل المؤسس لنقابة الادلاء السياحيين والذين عملوا برغم الظروف والمعيقات منذ العام 1963 على النهوض بهذا الجزء المهم والمكمل للقطاع السياحي الفلسطيني ونحن هنا نقول لهم شكرا لكم.

وفي ختام التكريم قدم سامي خوري رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة عرضا مصورا عن أهمية ادخال التكنولوجيا الى مهنة الدليل السياحي من خلال استخدام موقع الكتروني يعمل على تنظيم عمل الدليل السياحي الفلسطيني وتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص في مرافقة الوفود السياحية للعاملين في هذا القطاع السياحي المهم.