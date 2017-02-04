تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة:لن نسمح بسرقة التجمع واستمرار اغلاق مقاره بالقطاع 

غزة/PNN/اكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة على تحذيره و بشدة من استخدام اسم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قبل مجموعة خارجة عن القانون وهم خفافيش الظلام وأعوانهم وأشخاص ليس لهم علاقة بالتجمع في قطاع غزة.

وحذر التجمع في بيان له تلقت ال PNN نسخة منه بشدة التعامل مع هؤلاء الاشخاص من أي جهة كانت وخصوصا وسائل الإعلام المهنية والمحترمة معربا عن الاسف الشديد من قيام أطراف محددة في قطاع غزة تدعم هؤلاء الأشخاص لتكريس الإنقسام وتريد التدخل في النظام المتبع منذ سنوات طويلة في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة.

واكد التجمع ان هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ولا بالمبادئ والأنظمة المتبعة موضحا انهم قاموا بسرقة مستندات التجمع وتزوير ختم التجمع بدعم من أطراف معروفة ومحددة.

واكد التجمع كذب وزيف الادعاءات عن عقد مؤتمر وصفه التجمع بالوهمي حيث تم الاتصال و بالتواصل مع الرئاسة والحكومة والأمناء العامون للفصائل والقوي الوطنية والإسلامية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية موضحا ان من سرقوا التجمع يقومون بعقد لقاءات مشبوهة للتغطية علي أفعالهم كما حذر التجمع من المشاركة باي لقاء يضم هؤلاء وخصوصا فيما يسمي مؤتمر صالة أفراح الخليج.

واكد التجمع انه تم إبلاغ الجهات الوطنية والإسلامية العليا بالمؤامرة حيث أخذت الإجراءات القانونية والوطنية من المؤسسات والوزارات الحكومية التابعة للحكومة.

كما شدد التجمع على انه لن يسمح باستمرار التعدي وإغلاق المقر الرئيسي في قطاع غزة لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة.

وحذر تجمع الشخصيات المستقلة هؤلاء المنتحلين لصفته ومن يقف ورائهم من العبث، مؤكدا انه عصي على الانكسار، وبأن ادعاءكم بعمل مؤتمر عام لمحاولة سرقة جهود التجمع واسمه وتاريخه، ونضالاته السياسية والدبلوماسية لن تحقق لكم مجداً ومكاسباً سريعة كما تتوقعون وتحلمون، ولن يضيف إلى سيركم الذاتية سوى التزوير كما أنه من غير الحكمة أن يتم تزييف الحقائق الساطعة بالادعاء كذباً أن هذا هو المؤتمر الأول للمستقلين بعد 11 عاماً من التأسيس والانطلاقة مشددا على ان جهل هؤلاء العميق بالتجمع وشخصياته وتاريخه لا يعني تغيير الحقيقة.