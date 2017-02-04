مصر تطلب من حماس البدء بمفاوضات للافراج عن الجنديان الاسرائيليان المحتجزان لديها

وبحسب المصادر ذاتها فقد طلبت مصر من وفد حماس فتح المجال من اجل اجراء مناقشات حول البدء بمفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، من اجل احراز صفقة تبادل بينهما بوساطة أمنية مصرية على ما يبدو على غرار صفقة تبادل الاسرى التي تم فيها الافراج عن جلعاد شاليط مقابل الاسرى الفلسطينين.

واشارت المصادر الى ان المصريين قدموا الطلب بالبدء باجراء مفاوضات بعد ان تسلموا على ما يبدوا طلبا اسرائيليا من اجل البدء باجراء مفاوضات غير مباشرة للافراج عن الجنود او جثث الجنود المحتجزة لدى حماس في قطاع غزة، والتي لا تعرف اسرائيل عنهم اي معلومات.

وكانت مصادر اسرائيلية قد قالت ان حركة حماس رفضت في الاسابيع الاخيرة اجراء مفاوضات واحراز صفقة تبادل انسانية بين احد اخوة قادة القسام المرضى نفسيا والمعتقل في سجون الاحتلال، مقابل اثنين من الاسرائيليين احدهم بدوي والاخر من اصول افريقية.