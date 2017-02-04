بلدية بيت لحم تعقد لقاءً مجتمعياً لاستعراض عملية التقييم والتحديث على الخطة التنموية الإستراتيجية للمدينة

بيت لحم/PNN- عقدت بلدية بيت لحم اللقاء المجتمعي السنوي اليوم بحضور مواطني مدينة بيت لحم وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي فيها، وذلك لاستعراض عملية التقييم والتحديث على الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم للأعوام 2014 – 2017، التي تم تحضيرها منذ عام 2013، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ، ضمن برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية LGI ، بدعم فني من مؤسسة مجتمعات عالمية Global Communities، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID من خلال مشاركة مجتمعية فاعلة بالتبرع بالوقت والجهد من قبل أبناء ومواطني مدينة بيت لحم ، وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة بجميع قطاعاتها.

وبدء اللقاء بكلمة شكر وترحيب من قبل نائب رئيس البلدية م. عصام جحا ، الذي أشاد فيها بأهمية متابعة وتقييم الخطة بشكل دوري لتحديثها بناء على المعطيات والمقترحات المقدمة من قبل المواطنين لتنظيم أولويات واحتياجات المدينة من مشاريع مستقبلية. وأفاد بأن تقييم وتحديث الخطة يتم بشكل سنوي ، للوقوف على ما نفذ من أهداف ومشاريع تنموية استراتيجية خلال الأعوام المنصرمة. كما استعرضت أ. رائده حنانيا رئيسة وحدة الجودة ومنسقة الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم جميع المشاريع المدرجة ضمن الخطة للتنفيذ في عام 2016 وعددها 27 مشروع، وأطلعت الحضور على ما تم تنفيذه منها والميزانيات التي رصدت لها والجهات المانحة التي تبنتها والمعيقات التي حالت دون تنفيذ ما تبقى منها. وذكرت بأن إجمالي ما تم صرفه على 31 مشروع نفذ خلال عام 2016 ، منه ما كان مؤجلاً من سنوات سابقة ومنه ما نفذ قبل موعده ومنه ما نفذ بحسب الخطة بما يقدر بحوالي 7264000 دولار أمريكي، تم تمويله من عدة جهات مانحة.

وفي الختام أجيب عن استفسارات المواطنين فيما يخص المشاريع المستقبلية والمدرجة للتنفيذ في الخطة للعام 2017 من خلال حلقة نقاش مستفيضة. بعدها شكر الحضور بلدية بيت لحم على الجهود المبذولة في العمل الجاد والمتفاني في عملية تنفيذ ما تم التخطيط له ومتابعته عن كثب، واعطاء الأولوية لاحتياجات المدينة في كافة المجالات والقطاعات، والحرص على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي بناء عليها وضعت الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم بمشاركة المختصين من أبناء المدينة الكرام والممثلين عن القطاعات الفاعلة فيها.