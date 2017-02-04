طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 2016-2017

غزة/PNN/انتظم المئات من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على مقاعدهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 2016-2017م، وذلك في نخبة من الاختصاصات والبرامج المتميزة في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لبدء الدراسة وتهيئة الكلية الجامعية بكافة مرافقها ومختبراتها وقاعاتها الدراسية.

وانطلق الاستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية يرافقه كل من الدكتور علي الخطيب النائب الأكاديمي، الدكتور هاني قوصة نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، السيد عبد الحليم مشتهى منسق الشئون الادارية، السيد محمد نصار رئيس قسم العلاقات العامة لتفقد سير العملية التعليمية في المؤسسة، والاطلاع على عملية تسجيل الطلبة الجدد والقدامى.

وفي حديثه هنأ رستم الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقال: أن نرى طلبتنا على مقاعد الدراسة منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي يؤكد لنا أن الطلبة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والجهوزية والجدية، ويتحملون المسئولية ويملكون الرغبة الصادقة في بناء ذواتهم من خلال الدراسة والتحصيل العلمي، معربا عن أمله بأن ينجحوا جميعا في تحقيق أعلى درجات التفوق والتميز وأن يستفيدوا من كافة الخبرات التي سيتعرضون لها خلال الدراسة وأن يتمكنوا من تحصيل المهارات العلمية والحياتية المتنوعة.

وأضاف رستم: “إننا في الكلية الجامعية نولي اهتماما كبيرا في خدمة طلبتنا وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم بشكل دائم وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم إلى خوض غمار الحياة المهنية الرحبة بعد التخرج والانطلاق الى سوق العمل، داعيا الطواقم الأكاديمية والإدارية والفنية العاملة في الكلية إلى مواصلة بذل الجهود للارتقاء بالمسيرة التعليمية وتحقيق المزيد من المنجزات الراقية التي ترفع من أرصدة الكلية وتحافظ على مكانتها المرموقة في طليعة المؤسسات الأكاديمية التقنية في الوطن”.

من جانبه أكد الخطيب أن موظفي القبول والتسجيل والمالية وشئون الطلبة يعملون على قدم وساق لخدمة الطلبة وتذليل العقبات التي يواجهونها في عملية التسجيل أو تسديد الرسوم الدراسية أو إشكالية الشعب المغلقة، مضيفا: “نسعى دوما إلى مساندة أبناءنا الطلبة وتقديم كافة أشكال الدعم المتاح لهم وغرس القيم السلوكية والتربوية في نفوسهم وبناء قدراتهم بالشكل الأمثل”.

وفي ظل استمرار عملية التسجيل أفاد السيد مشتهى أن الكلية تحرص على عدم حرمان أي طالب من تعليمه الجامعي بسبب أوضاعه المالية الصعبة، وأنها قدمت في هذا الإطار حزمة متكاملة من المنح والمساعدات والقروض الجامعية وآليات تسديد مريحة للطلبة من أصحاب الدخل الضعيف، وذلك إيمانا منها بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا وخدمتهم ليكونوا عناصر بناء وتنمية في المجتمع.

وفي تعليق لها عبرت الطالبة نوران قنديل اختصاص الوسائط المتعددة عن سعادتها ببدء الفصل الدراسي الجديد وانتظامها على مقاعد الدراسة منذ اليوم الأول، وقالت: أفخر كثيرا بانتمائي لهذه المؤسسة الرائدة التي تعتبر منارة للعلم والثقافة في المجتمع، فيما أشادت الطالبة ألاء العمراني اختصاص التصميم والأزياء بالجهود المبذولة من الكلية في استقبال الطلبة والسرعة في انجاز المعاملات الخاصة بعملية التسجيل على الرغم من توافد المئات من الطلبة الجدد والقدامى لصالات القبول والتسجيل.

وفي ذات السياق أكد الطالب أحمد البنا اختصاص الاعلام وتكنولوجيا الاتصال أن الحياة الجامعية في الكلية تتميز بالدفء والحيوية وذلك لقرب المسئولين من الطلبة واطلاعهم على ظروفهم وقضاياهم المختلفة، مضيفا: ما شهدناه من استعدادات وتجهيزات منذ اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الجديد يشعرنا بأننا في أيدي أمينة وأننا أحسنا اختيار الدراسة في الكلية الجامعية رائدة الابداع والتميز.

جدير بالذكر أن عملية التسجيل للطلبة الجدد والقدامى متواصلة في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط، فيما ستنطلق الدراسة يوم الأحد 5 فبراير في الكلية الجامعية بفرغ خانيونس، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الجديد لطلبة الدبلوم المهني خلال الأيام القليلة القادمة.