نفذته PNN: شركة منطقة بيت لحم الصناعية تنتج فلما يوثق المشروع ويبين امكانيات الاستثمار وفرص النجاح فيها

بيت لحم/PNN/ انتجت شركة منطقة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات ال BIMP فلما وثائقيا باللغة الانكليزية نفذته شبكة فلسطين الاخبارية PNN والذي يهدف الى الترويج الى المنطقة الصناعية بعد انتهاء مرحلتها الاولى وبدء العمل على تنفيذ المرحلة الثانية منها حيث تهدف المنطقة الى تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتقوية الصناعة المحلية من خلال تقوية العلاقات وتعزيزها على اعلى مستويات العمل.

حزبون : المنطقة ذات حوافز وميزات تشجيعية لخدمة الستثمرين

ويروي الفلم تاريخ تاسيس المنطقة الصناعية منذ العام 2009 من خلال شراكة فلسطينية فرنسية بهدف دعم وتطوير نمو الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة من خلال صناعات جديدة وتخفيف البطالة

ويقول الدكتور سمير حزبون ان العمل بدء في المنطقة بعد عام واحد من التوقيع عليها بين الرئيسان محمود عباس والفرنسي نيكولاي ساركوزي حيث تم بعد ذلك وضع الخطة العامة وتاسيس شركة المنطقة الصناعية التي تضم شركات فلسطينية وفرنسية بشكل مشترك لمستثمرين من كلا الجانبين حيث يملك كل طرف ما نسبته 50% بالاضافة الى شراكة ودعم من القطاع العام في فلسطين وفرنسا حيث انهم شركاء في هذا المشروع.

واوضح حزبون ان للمنطقة الصناعية ببيت لحم مواصفات بيئية عالية كما انها تتمتع بالمصداقية، الالتزام و الشراكة لدعم الصناعات المحلية و خلق بيئة مناسبة للشركات الجديدة في اطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فلسطين.

واشار حزبون الى ان ادراة المنطقة الصناعية قررت تقسيم المشروع من حيث التنفيذ الى ثلاث مراحل بحيث تتضمن كل مرحلة تشغيل عشرين مصنعا تعمل على تطوير الاقتصاد وعدم اهمال المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع الفلسطيني هذا الى جانب الاهتمام بالقضايا البيئية التي تركز على اهمية الحفاظ على البيئة وبالتالي فان المنطقة في مرحلتها الاولى ضمت مصنع لصناعة الورق ومصنع للاخشاب ومصنع للطباعة ومصنع لاعادة تدوير مواد مختلفة.

ولتشجيع المستثمرين عرضت شركة منطقة بيت لحم الصناعية متعددة الاغراض العديد من الحوافز والميزات للمشتثمرين من اجل تحفيزهم على الاستثمار مثل تصميم البنى التحتية باعلى المواصفات و بما يشمل خدمات المياه والكهرباء والطرق وخدمات التدريب للعمال.

واكد الدكتور حزبون الى ان ادارة المنطقة الصناعية حصلت على تسهيلات من قبل هيئ تشجيع الاستثمار الفلسطينية وهيئة المدن الصناعية الفلسطينية بشكل يخدم اي مستثمر يرغب بالاستثمار في فلسطين.

الشركاء الفرنسيين: هناك فرص للنجاح ببيت لحم ونسعى لتكون المنطقة نموذجا

بدورها قالت كارين ايفانس وهي مديرة الشركة الفرنسية الاكبر بمشروع المنطقة الصناعية انهم اختاروا ان يكونوا شركاء فيها لان هناك الكثير من الصناعات الفلسطينية ورجال الاعمال التي لها فرص كبيرة للنجاح والتطور واعتقد انه لا بد من تطوير هذه الشركات والحرف في بيت لحم بشكل خاص وفي الضفة الغربية مما يخلق المزيد من فرص العمل ويقوي الاقتصاد الفلسطيني والتعليم المهني وايضا فتح المجال امام المراة الفلسطينية لتعمل في العمل المهني وهو ما راينا به فرصة للاستثمار من جهة ودعم الاصدقاء الفرنسيين من الجهة الاخرى.

وتخطط ادارة المنطقة الصناعية لتعزيز العمل في القطاعات الصناعية الرسمية والاهلية في فرنسا وفلسطين وتعزيز علاقات الاستيراد والتصدير بين البلدين في المواد والخبراء لتكون نموذج تعاون على مستوى الشرق الاوسط وفي هذا الاطار تقول كارين ايفانس مديرة الشركة الفرنسية الشريك الاكبر بمشروع المنطقة الصناعية ان بيت لحم منطقة جيدة وفيها ميزات كثيرة مثل الجامعات التي تخرج الطلاب المؤهلين القادرين على العمل بكل مهنية معربة عن املها بان تصبح منطقة بيت لحم الصناعية نموذجا قادرا على التميز بالعمل والتصدير الى ول اقليمية مثل مصر والاردن مما يفتح افاقا جديدة ف يمنطقة الشرق الاوسط الاقتصادية وهو الامر الذي سيدفع الى التوسع مستقبلا للتصدير الى مناطق اوسع مثل دول الاتحاد الاوروبي.

شحادة : نجحنا بربط المنطقة وتطويرها بباقي المدن

من جهته قال ايلي شحادة المدير العام لشركة منطقة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات ان الهدف الاساسي من اقامة المنطقة الصناعية هو تقوية وتعزيز الصناعة الفلسطينية من جهة وتشجيع الاستثمارات الخارجية للاستثمار في فلسطين الى جانب العمل على خلق المزيد من فرص العمل على حد سواء للرجال والنساء .

وقال شحادة ان ادارة المنطقة الصناعية بكامل هياتها واجسامها من شركاء محليين وفرنسيين يصرون على ان يكونوا جزء مهم من المجتمع مما خلق نفسية عمل ايجابية في العمل لا في منطقة بيت لحم الصناعية لوحدها بل في منطقة محافظة بيت لحم بكاملها

ويعتبر المشروع من اكثر المشاريع تاثيرا وايجابية في منطقة بيت لحم وخصوصا المدينة التي لها سمعة دولية بسبب مكانتها الدينية والثقافية والتاريخية مما يجعلها المنطقة الاكثر افقا لفرص التطوير والنجاح .

وتقع المنطقة الصناعية في بيت لحم في وسط الاراضي الفلسطينية فهي لا تبعد سوى عدة كيلو مترات عن وسط مدينة بيت لحم وتتوسط مناطق مهمة في فلسطين مثل الخليل ورام الله والقدس.

هذا وقد نجحت ادارة المنطقة الصناعية بتشغيل خط مواصلات من والى المنطقة الصناعية من اجل تسهيل التنقل اليها للعمال والبضائع بالاضافة الى ان موقع المنطقة الصناعية هو في المنطقة المصنفة A وهي تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية.

المستثمرون الاوائل : قصص نجاح تشجع الاخرين على الاستثمار

من جهته يقول معن عمرو صاحب مصنع لاعادة تدوير الاطارات انه من الخليل لكنه يستثمر في منطقة بيت لحم الصناعية في هذا المصنع لاعادة توير الاطارات والمواد البلاستيكية لان هناك الكثير من الامور الايجابية التي شجعته على القدوم والاستثمار.

واشار عمرو ان المنطقة الصناعية في بيت لحم صممت بشكل ممتاز حيث انها تتوسط المدن حيث يتم جلب المواد الخام كما انها قريبة من حقول العمل التي يحتاجونها بالاضافة الى انها قريبة من الاسواق لتروي المنتوجات للمصانع العاملة.

ودعا عمرو المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الاراضي الفلسطينية ان يستثمروا في منطقة بيت لحم الصناعية لانهم سيجدون امور ميسرة ومسهلة عليهم

من جهته قال سليمان منولي صاحب مصنع اخشاب انه اتى للاستثمار في المنقطة الصناعية لانه يؤمن بضرورة تطوير وتوسيع المدن وانه يؤمن ان بيت لحم بدات بالدخول في مرحلة تطور من خلال هذه المنطقة الصناعية.

واضاف منولي ان ميزة المنطقة الصناعية انها قريبة من مدينة بيت لحم والخليل على حد سواء فهي تقع في وسطهما قريبا من الشارع الرابط بينهما بعيدا عن الشارع الفرعية موضحا ان مكان عملهم كان في السابق وسط المدينة مما كان يحدث لهم ازمات في ادخال الشاحنات واخراجها حيث كان هناك اشكاليات مع الشرطة والمواطنين .

واشار منولي ان احد اهم ميزات المنطقة الصناعية هو انها توفر خدمات الكهرباء العالية بتكاليف مخفضة بشكل اقل حتى تلك التي تحصل عليها من شركة الكهرباء بشكل مباشر .

وشجع منولي المستثمرين بالقدوم للاستثمار في المنطقة الصناعية لان وجودهم هنا يساعدهم ويطور اعمالهم مشيرا الى انه يتحدث عن تجربته الشخصية التي يامل بان يتم نقلها لمستثمرين اخرين .

جريس قراعة صاحب مصنع الصناعات الورقية قال ان اهم ما جذبه اليها هو موقعها وبعدها عن ضوضاء المدينة وقربها من المعابر الحدودية وموقعها المتوسط بين المدن .

ويوضح قراعة ان من مميزات المنطقة الصناعية انها توفر شوارع ممتازة وارضفة وانارة وصرف صحي ومياه مشددا على ان ذلك كله يساعد في تطوير الاقتصاد وفتح الافاق امام الاستثمارات الفلسطينية.