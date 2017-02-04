شرطة ضواحي القدس تضبط 100 حبه مخدرة بحوزة شخص ببلدة الرام

ضواحي القدس/PNN – ضبطت شرطة ضواحي القدس اليوم السبت 100 حبه يشتبه انها مخدرة من نوع اكستازي في بلدة الرام شمالي القدس وقبضت على شخص يشتبه انه تاجر مواد مخدرة .

وذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بانه وبناءا على معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تفيد بقيام احد مروجي المخدرات بنقل مواد مخدرة من مدينة طولكرم متوجها بمركبته الى الرام . وقد تم نصب كمين له ورصده وعند وصوله قامت الشرطة بايقاف المركبه وألقت القبض عليه على مداخل بلدة الرام وخلال تفتيش المركبة ضبط بحوزته 100حبة أكستازي وألقي القبض على شخص اخر من كبار تجار المخدرات كان برفقته وخلال التحقيق معه اعترف على 49 حبة أكستازي مخبأة بالقرب من منزله قي طولكرم وتم التواصل مع فرع مكافحة طولكرم لضبط الحبوب كما اعترف بقيامه بتهريب 150 حبه مخدرة قبل عدة ايام لمناطق ضواحي القدس لمروجي المخدرات .

وتم التحفظ على الشخصين والمضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية وأحالتهما الى النيابة العامة