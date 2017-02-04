إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل/PNN – أصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض بأن عشرات المواطنين اصيبوا بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في منطقتي جدور ومثلث صافا، عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط بيت امر والمنطقتين المذكورتين، واطلاقها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

واشار عوض الى ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في البلدة، واوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها.