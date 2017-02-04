جامعة خضوري .انجاز علمي حول استثمار خلاق لعشبة الواد الضارة للتربة والنبات

أعلن الباحث من جامعة فلسطين التقنية – خضوري، د.مازن سلمان والحائز على جائزة الباحث العربي المتميز ضمن برنامج الزمالات الجامعية الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي انه تمكن وفريق بحثي من التوصل الى نتائج غاية في الأهمية تتمحور حول الاستفادة من عشبة الواد التي تعتبر من النباتات المجتاحة والتي تؤثر سلبا على نمو المحاصيل الزراعية وخصوبة التربة من خلال الوصول إلى مستخلص عضوي من تلك العشبة، يمكن استخدامها في مكافحة الأمراض النباتية والأعشاب الأخرى الضارة.

وبين د. سلمان انه قام مع الفريق البحثي المكون من د. ناصر سلامه من جامعة مؤته/الاردن و د. سعيد ابو رمان نائب عميد الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقة/الاردن بدراسة علمية هدفت الى التعرف على الية انبات ونمو بذور المحاصيل الزراعية عند ريها بمستخلص مائي من هذه العشبة عبر اتخاذ محصول الشعير نموذجا للدراسة، والتي اظهرت ان نمو البذور يتناقص بشكل عكسي مع زيادة تركيز المستخلص.

وكشف د. سلمان وجود ابحاث دراسية أخرى تم العمل عليها اثببت في نتائجها الاولية أن المستخلص المائي لا يؤثر على نمو البذور بعد انباتها وان هذه التجارب بصدد بحث امكانية استخدام المستخلص في تحفيز مناعة النبات لمكافحة الامراض المختلفة حيث اجريت تجارب علمية بهذا الخصوص وسيتم نشرها قريبا.

واعتبر د.سلمان هذا البحث ذو فائدة عظيمة للمزارعين وذلك نظرا لان المستخلص يمكن اعتباره مبيد عضوي سهل التحضير لا يضر بالبيئة ولا بالمحاصيل الزراعية اذا تم استخدامه بطريقة صحيحة.

يذكر أنّ عميد البحث العلمي والدراسات العليا سابقا وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في جامعة فلسطين التقنية-خضوري، د.مازن سلمان له العديد من الابحاث في مجال امراض النبات ، عبر نشره عدد من الأوراق العلمية في مجلات علمية عالمية مرموقة.