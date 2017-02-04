احذر غسل الدجاج قبل الطهي لهذا السبب

عادة غسل الدجاج قبل الطهي من الامور التقليدية التي يقوم بها غالبية الأشخاص قبل طهى للدجاج، ظنًا منهم أن ذلك يساعد على تنظيف الدجاج من أي جراثيم، ولكن هذه المعلومة أثبتت خطأها.

تقول الباحثة في سلامة الأغذية “جنيفر كوينلان” من جامعة دريكسل ان الدجاج يحتوي على بكتيريا وجراثيم أشهرها “السالمونيلا”، وبكتريا “العطيفة” Campylobacter، فعند غسل الدجاج يظن البعض أنه بذلك تخلص من هذه البكتريا، ولكن لوحظ أن هذه قد تعتبر من المسببات وراء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

ويرجع ذلك إلى أنه عند القيام غسل الدجاج فأنت تقوم بزيادة انتشار البكتريا في جميع أنحاء مطبخك لأن المياه التي تستخدمها في غسل الدجاج ليست ساخنة بما يكفي لقتل هذا النوع من البكتريا، حيث يزيد ذلك من خطر البكتريا الضارة التي يمكن أن تنتشر في الحوض والأسطح المحيطة به. وعندما يتناول الأفراد أي طعام يتم تجهيزه على هذه الأسطح، فإنه سيؤدي إلى الإصابة بالمرض بسبب التلوث، نتيجة انتقال هذه الجراثيم للأطعمة

وأوضحت كوينلان أن هذه العادة شائعة بشكل كبير في الثقافات العربية، ولكن في الحقيقية نحن لسنا بحاجة لغسل الدجاج بهذه الطريقة قبل طهيه، لأن طبخه على درجة حرارة عالية كافٍ لقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة به، ويمكن غسل الدجاج قبل طهيه في حالة توفرت درجة حرارة المياه الساخنة القادرة على قتل البكتيريا.

كما أوضحت الدراسة إن هناك طرق أخرى لتنظيف الدجاج في حال كنت ترغب بإزالة “المخاط” الموجود عليها، حيث يمكنك مسح الدجاج بالمناشف الورقية برفق ثم رمي المناشف الورقية بعيداً.

ونصحت منظمة الرقابة على الأغذية بتوخي الحذر أثناء التعامل مع الدجاج وغسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد تنظيفه، وفي حالة التخزين يفضل وضع الدجاج في الجزء الأسفل من الفريزر لضمان عدم تنقيط الدجاج قطرات ماء منه على الأطعمة الأخرى، مما تسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيلا الضارة.