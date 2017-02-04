“القوات الفلسطينية” تخطف الفوز من “بيت صفافا” في دوري الأولى

بيت لحم /PNN- خطف فريق القوات الفلسطينية نقاط مباراته من أمام مستضيفه العربي بيت صفافا، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، على ستاد الخضر، في ختام الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي” لكرة القدم.

وبفوزه، قفز “القوات” إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، أما “بيت صفافا” فبقي في قاع الترتيب بالمركز الثاني عشر.

أخطر الفرص لاحت للقوات في الدقيقة 21 عندما استلم محمد عماد كرة وتقدم بها إلى الميمنة وأرسلها عرضية زاحفة وصلت إلى محمد حازم، الذي انفرد مع الحارس إلا أن الأخير تألق في صدها.

وكانت بداية الشوط الثاني هجومية من بيت صفافا الذي لاحت له فرصة تهديف محققة في الدقيقة 52، عندما وصلت كرة عرضية للاعب معاذ لافي داخل الصندوق وسددها لكن إلى الخارج.

وفي الدقيقة 55 تقدم “القوات” بهدف حمل توقيع لاعبه البديل أحمد شبيطة بعد رأسية جميلة وضعها على يمين الحارس، بعد متابعته لعرضية محمد عواد.

ووسع القوات الفارق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق هيثم خير الله بعد أن استثمر عرضية محمد حازم.

وأهدر العربي فرصة تقليص الفارق، بعد أن وقفت العارضة سدا أمام رأسية البديل زيد أبو دلو إلا أن المدافع تكفل إلى إبعادها لركنية “72”.

ورغم تأخره بالنتيجة، دفع العربي بكل ثقله من أجل تقليص الفارق، إلا أنه افتقد للقناص عدا عن غياب التركيز عن مهاجميه لتنتهي المباراة بفوز القوات بهدفين نظيفين.

حكم المباراة الساحة محمد جبريل، وساعده كمال شريتح، ورامي حلاحلة، وكمال أبو ترك رابعا، وراقبها محمد عوض.

وفي مباراة أخرى جرت على ستاد الجامعة الأمريكية في جنين، فوت سلوان على نفسه فرصة الانفراد بالمركز الثاني عندما خسر أمام مستضيفه بهدفين لواحد، فتجمد رصيده عند النقطة 24 في الترتيب الخامس، أما طوباس فأحيا آماله مجددا بالمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للمحترفين، واحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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