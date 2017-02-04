شباب جباليا يقفز للصدارة والمغازي يعقد مهمة الزيتون

غزة/PNN-قفز فريق شباب جباليا “نشامى الشمال” لصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة، بعد فوزه على مضيفه خدمات البريج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، ضمن منافسات الأسبوع 14 من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد إبراهيم الشنباري في الدقيقة 44، ليرفع رصيد فريقه إلى 31 نقطة في المركز الأول والصدارة، وتجمد رصيد خدمات البريج عند 12 نقطة بالمركز العاشر، وبفارق الأهداف أمام جمعية الصلاح “مؤقتاً”.

وحكم المباراة: نادر الحجار للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، وفادي السمهوري للخطوط، والدولي محمود أبو مصطفى رابعاً.

بدوره، عقد خدمات المغازي مهمة نظيره الزيتون بمحاولة الصعود للدرجة الممتازة، بالفوز عليه بهدفين لواحد، على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وسجل هدفي المغازي طارق العطار، وحاتم أبو عمرة في الدقيقتين 11، و15 على التوالي، فيما أحرز هدف الزيتون خالد النجار بالدقيقة 70.

وبهذه النتيجة، رفع خدمات المغازي رصيده إلى 10 نقاط في المركز 12، والأخير، بينما تجمد رصيد الزيتون عند 24 نقطة بالمركز الثالث.

وقاد اللقاء تحكيمياً: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده محمد اليازجي، ورشيد حمدونة للخطوط، وحازم الصوفي رابعاً.