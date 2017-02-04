نائب بالكنيست “الاسرائيلي” يهدّد بعزل نتنياهو

القدس/PNN-هدّد النائب في الكنيست “الإسرائيلي”، أورن حازان، بعزل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من منصبه، إذا ما سعى إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود العام 1967.

جاء ذلك خلال مداخلة للنائب عن حزب الليكود اليميني، اليوم السبت، في ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع، وفقا للإذاعة العامة العبرية.

وقال “حازان” النائب في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو، “سأعمل على عزل رئيس الوزراء، في حال أقدم على تحرك يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود 1967”.

ولم يحدد عضو الكنيست الإسرائيلي، طبيعة الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها لعزل نتنياهو.

والخميس الماضي، طالبت الإدارة الأمريكية، “إسرائيل”، وقف إعلانات بناء وحدات سكنية استيطانية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت صحيفة “الجيروزاليم بوست”، على موقعها الإلكتروني، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتباره أن إعلانات الاستيطان “تقوّض جهود الرئيس ترامب لدفع عملية السلام”.

وأوضح المسؤول، أن إدارته متمسكة بحل الدولتين، قائلا “ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو اتفاق نهائي بين “إسرائيل” والفلسطينيين، يؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام”.

من جانب آخر، اتهم حازان، خلال الندوة الثقافية، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، بـ”استخدام المستوطنين كأداة لمصالحه”.

وجاءت الاتهامات بسبب تراجع “بينت” رئيس حزب البيت اليهودي (يمين)، عن مواقفه المعارضة لإخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا، وسط الضفة الغربية.