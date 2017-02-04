“اسرائيل” تعاقب ايهود أولمرت وتمنعه من الزيارة

القدس/PNN-منع رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أيهود أولمرت من الزيارة في محبسه لمدة شهر كامل؛ بسبب توجيهه شتائم لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على موقعها الإلكتروني، أن سجينا آخر يقيم مع أولمرت في سجن “معسياهو” تشاجر مع أحد السجانين، ما حذا بأولمرت للتدخل، موجها انتقادات لاذعة وشتائم لتصرفات إدارة السجن.

وردّت إدارة مصلحة السجون على أولمرت بمحاكمته أمام هيئة تأديبية قضت بحرمانه من الزيارة لمدة شهر.

وأشارت الصحيفة أن الواقعة جرت قبل ثلاثة أشهر داخل أحد أقسام السجن الذي أقيم خصيصا حتى يقضي أولمرت عقوبته فيه.

وأدين أولمرت بتهمة الفساد وتلقي الرشوة وعوقب بالسجن 19 شهرا.