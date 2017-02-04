“الخضر” يتخطى عقبة “الظاهرية” في دوري المحترفين

بيت لحم /PNN – تخطى فريق شباب الخضر عقبة شباب الظاهرية بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ستاد دورا الدولي، في إطار ختام الجولة الـ14 من دوري الوطنية موبايل للمحترفين بكرة القدم.

ونقل هذا الفوز “الخضر” إلى المركز الثامن على اللائحة برصيد 16 نقطة، أما الظاهرية فواصل نزف النقاط في مرحلة الإياب واحتل الترتيب الخامس متجمدا رصيده عند النقطة 21.

وعند الدقيقة 15 احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة الخضر ترجمها كامل جبارين إلى هدف أول، وواصل الخضر سيطرته وبحث عن تعزيز النتيجة ونجح في الدقيقة 34 عن طريق لاعبه رامي مسالمة بإحراز الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بهدفين لكتيبة الخضر.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الظاهرية واندفع نحو تقليص الفارق، وبالفعل تمكن في الدقيقة 65 من ذلك عن طريق تامر الأطرش قبل أن يعود اللاعب نفسه ويعدل النتيجة عند الدقيقة 71.

وعاد “الخضر” بخطورة الوضع وعاد إلى أجواء المباراة، واستطاع أن يخطف الهدف الثالث والفوز بواسطة لاعبه علي عدوي، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وعلى ملعب الشهيد جمال غانم، انتهى اللقاء الذي جمع مركز طولكرم “السمران” وشقيقه بلاطة “الجدعان” بالتعادل السلبي، ليبقى “السمران” في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، أما بلاطة فحافظ على مركزه الثالث رافعا رصيده إلى 22 نقطة.

وكانت الجولة الـ14 استهلت بالنتائج التالية:

ترجي واد النيص- ثقافي طولكرم 1-1

يطا-دورا 2-2

السموع – أهلي الخليل 0-0

فيما تأجل لقاء شباب الخليل وهلال القدس بسبب استعدادات الأول لملاقاة السويق العماني في إياب الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي.

ويذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز شباب الخليل بنتيجة 2-1.