اعتقال شابين وإصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

جنين /PNN- أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم السبت، في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من

المواطنين بحالات اختناق بينهم أطفال، عرف منهم أبناء المواطن باسل مصطفى الأحمد.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء تواجدهما بالقرب من السياج المقام فوق أراضي القرية، وتم نقلهما إلى معسكر سالم المحاذي للقرية .

وفي قرية زبوبا القريبة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعد انسحابها بقليل من قرية رمانة، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز.