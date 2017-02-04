فوز السرية على البيرة وتعادل الديار والأرثذوكسي ضمن منافسات الدوري النسوي

البيرة/PNN – حقق فريق سرية رام الله فوزاً مستحقاً على نظيره فريق مؤسسة البيرة، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، على ملعب ماجد أسعد بالبيرة، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مرحلة إياب الدوري النسوي العام، الذي يقام برعاية بنك فلسطين راعي الكرة النسوية.

وتناوب على تسجيل أهداف سرية رام الله كلاً من: نتالي شاهين، إسراء الزبون.

أدار اللقاء كلاً من: هشام غزاوي حكماً للساحة، سعدي أبو سنينة مساعد أول، أحمد طه مساعد ثاني، حسين مصلح حكماً رابعاً.

ولحساب ذات الأسبوع حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي ديار وأرثذوكسي بيت ساحور ، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد الخضر.

أحرزت هدف الديار اللاعبة ماريان البندك، فيما سجلت للأرثذوكسي اللاعبة شادن أبو الزلف.

أدار مجريات المباراة طاقم التحكيم: مهند ابو عيده حكماً للساحة، احمد بلبول مساعد أول، عمر يوسف مساعد ثاني، و سامر حمود حكماً رابعاً.