ارزيقات لـPNN: الشرطة تعثر على شاب مصاب بعيار ناري داخل مركبة

نابلس/PNN – عثرت شرطة نابلس مساء اليوم السبت على شاب 28 عام مصاب بعيار ناري داخل مركبه على مفرق عصيرة تمنقله الى المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم: لؤي ارزيقات لشبكة فلسطين الاخبارية PNN انه واثناء عمل احدى دوريات شرطة نابلس على مفرق عصيرة الشمالية قامت بايقاف مركبه كان بداخلها عدة اشخاص بعد الاشتباه بتصرفات من بداخلها وبالفحص تبين وجود شخص مصاب بعيار ناري تم نقله الى المستشفى وتم فتح تحقيقا بالحادثة.

واضاف ارزيقات انه بالفحص تبين بان الشاب المصاب مطلوب للشرطة منذ عدة سنوات وصادر بحقه حكم قضائي بالحبس لمدة 36 شهرا . وافادت المعلومات الاولية بانه اصيب اثناء شجار وقع داخل الخط الاخضر .

واضاف ارزيقات بان الشرطة باشرت باجراءات البحث والتحري وتم توقيف الاشخاص الذين كانوا بداخل المركبه