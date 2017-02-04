“الأسمراني” ينطلق بسرعة الصاروخ ومسرح “أراب أيدل” ينتفض تشجيعًا له

بيروت/PNN – كاتيا الأمير:أبدع الفنان الفلسطيني المنافس على لقب محبوب العرب في برنامج المواهب الشهير ليلة السبت بأدائه أغنية “ليلة” للفنان عبد الرب ادريس, وبرز حضوره وغنائه المميز ضمن المجموعة بصوته الرائع الذي أحبه الجمهور.

وانطلق الأسمراني يعقوب شاهين محطمًا كل الأرقام القياسية في التشجيع على مسرح “أراب أيدل”, فيما انتفضت الجماهير التي أصرت على الحضور من أجل تشجيعه, وحثه بالتواصل على المنافسة على لقب “محبوب العرب”.

وأدى شاهين ليلة الجمعة من حلقات المباشر أغنية “لأقعد لك على الدرب قعود” باللهجة العراقية, فيما كان أدائه وتفاعله واضحًا مع الجماهير التي تراقصت على ايقاعات وأنغام الأغنية التي تتميز بالدبكة والعراقية “الجزراوية”.

وأشادت لجنة التحكيم بغنائه, وعلَّقت على تفاعله مع الجماهير على المسرح, معتبرة أن حب الجماهير وقبولها للفنان يعد من أهم علامات النجاح في حياته العملية.

وأظهر تفاعل الجمهور مع يعقوب حبهم وانتمائهم الصادق لأدائه الرائع, معربين عن تشجيعهم المتواصل له من أجل الحصول الوصول إلى النهائيات والحصول على اللقب.

يُذكر أن الفنان يعقوب شاهين وصل إلى نهائيات البرنامج دون الوقوف في مرحلة الخطر, فيما حظيَ باشادات لجنة التحكيم في البرنامج على مر الحلقات السابقة, وأثبت للجماهير أنه عند حسن ظنهم, واعدًا إياهم بمواصلة تقديم الأفضل من أجل نيل لقب “محبوب العرب”.