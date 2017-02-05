الاحتلال اعتقل 9 مواطنين فجرا والمستوطنون اقتحموا الاقصى صباح اليوم

بيت لحم/PNN/ واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات الاقتحام والتفتيش وارهاب المواطنين الفلسطينين في منازلهم في اعتداءاتها اليومية بحق القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية اعلامية في الضفة الغربية ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم تسعة مواطنين خمسة منهم في محافظة بيت لحم حيث اعتقل جيش الاحتلال مواطنين اثنين في بلدة الخضر ومواطنين اثنين اخرين في بلدة حوسان فيما تم اعتقال الخامس في بلدة تقوع الى الشرق من المحافظة.

وفي نابلس افادت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت احد المواطنين في المدينة فيما اعتقل جنود الاحتلال مواطنا اخر في بلدة دير نظام القريبة من رام الله.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم اثنين من المواطنين في المدينة.

على صعيد اخر افادت مصادر محلية ان عددا من المستوطنين المتطرفين واصلوا اقتحاماتهم لباحات المسجد الاقصى المبارك حيث قاموا منذ ساعات الصباح الباكر باقتحام الباحات تحت حراسة قوات وشرطة الاحتلال الاسرائيلي.

واوضحت المصادر ان اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى تم على مجموعتان حيث دخلت الاولى في ساعات الصباح الاولى فيما تم ادخال المجموعة الثانية عند السابعة والنصف صباحا.