الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويُصيب آخرين في الضفة

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية.

وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال تسعة فلسطينيين ممّن وصفهم بـ “المطلوبين” بتهمة نشاط بعضهم في حركة “حماس” أو ممارستهم لأعمال تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وبحسب التقرير العبري، فقد طالت الاعتقالات فلسطينيا من مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، وآخر من بلدة دير نظام شمالي غرب مدينة رام الله (شمالًا).

وذكر التقرير، إن الاحتلال اعتقل خمسة فلسطينيين من بلدات (تقوع، حوسان، والخضر)، قرب بيت لحم (جنوبا)، بالإضافة إلى ناشطيْن في حركة “حماس”، من مدينة الخليل (جنوبا).

من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت الليلة الماضية، في قريتي “رمانة” و”زبوبا” غربي مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القريتيْن، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بينهم أطفال.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابيْن أثناء تواجدهما بالقرب من السياج المقام فوق أراضي القرية، وتم نقلهما إلى معسكر “سالم”، المحاذي للقرية .

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن قوة عسكرية كانت تمشط في الأراضي الواقعة بين البلدة ومعسكر سالم الاسرائيلي المحاذي للبلدة، اقتحمت البلدة ولاحقت شبانا فيها؛ ما أدى لاندلاع مواجهات رشق خلالها الشبان الجنود بالحجارة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأحد عدة أحياء في المنطقة الشرقية بنابلس شمال الضفة الغربية، وداهمت عدة منازل في مخيم عسكر الجديد وشارع القدس.

وأفاد شهود عيان أن 7 دوريات للاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عبر حاجز حوارة قرابة الساعة الواحدة فجرا، وتمركز وجودها في مخيم عسكر الجديد وشارع القدس ومنطقة المساكن الشعبية وشارع الحسبة.

وكان محيط مخيم عسكر الجديد قد شهد قبل يومين مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة عدة شبان.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة قرب مدرسة الوكالة، وأوقفت مركبات ومواطنين.