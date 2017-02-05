وفد تركي يزور اسرائيل في زيارة رسمية

بيت لحم/PNN- ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية، أن وفداً تركياً رسمياً مختصاً بشؤون الطاقة سيصل اليوم الأحد لـ”إسرائيل”.

وتعتبر تلك أول زيارة رسمية لوفد تركي بعد اتفاق المصالحة بين البلدين بعد مجزرة مرمرة يضم مسؤولين من وزارة الطاقة التركية ومندوبين عن شركات الغاز التركية.

ووفقاً للقناة، فسيلتقي أعضاء الوفد مع مندوبي شركة ديلك “الإسرائيلية” لبحث مد أنبوب غاز من “إسرائيل” لتركيا لتزويد تركيا بالغاز “الإسرائيلي”.

وفي منتصف الأسبوع سيصل وزير السياحة التركي لـ”إسرائيل”، بهدف تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.